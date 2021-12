Los 21 consejeros Municipales de Juventud de Cali ya tienen credenciales.

Se posesionaron Ángela Juliana Imbachi Henao, Camilo Andrés Basto Mina y Gílari Rentería por Un pacto por la Vida.



Gabriela Posso Restrepo, Juan Andrés Mejía y Kelly Daniela García (Unidad popular–Cali en Resistencia); Dialyth Julieth Padilla y Álvaro José Portilla (Liberal).



Laura Andrea Ágredo (Jóvenes por Cali); Juan José Guerrero (Asociación Nacional Estudiantes de Secundaria, Andes); Geovanny Jurado (Inatan); Nicolás Avendaño (Asociación Somos Juntos); Issa Valentina Díaz Caicedo (Fundación Petronio Álvarez); Felipe Castro (Somos Fundación); Daniel Castellanos (Verde); Glendy Estefany Reyes Delgado (Mira) y Yaisa Hurtado Mosquera (La U).



La posesión fue ante el Concejo, el alcalde Jorge Iván Ospina; el registrador Nacional, Alexánder Vega, y la presidenta del Consejo Electoral, Doris Méndez.



El Consejo de Juventud, como los demás consejos en el país fueron elegidos por voto popular, el pasado domingo.



El secretario de Desarrollo Territorial de Cali, James Agudelo, dijo que es un acto histórico para la juventud.



No obstante, entre octubre y noviembre hubo jornadas de elección de curules especiales.



Son los consejeros municipales de Juventud por las comunidades negras, afros y jóvenes víctimas del conflicto armado.



La curul especial por las comunidades negras tiene a Eduar Mauricio Cabezas Ocampo como su representante.



El nuevo consejero, de 20 años, dijo: “Creo que es importante identificar cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. Entender que los jóvenes tenemos unas visiones totalmente diferentes y la bandera durante estos cuatro años de consejero será poner en marcha todos los temas y hacer la veeduría correcta en cuanto a los proyectos”.



Las comunidades afro también tienen su curul. Su representante es Yeison Andrés Arboleda Moreno, de 22 años. Es estudiante de Economía de la Universidad del Valle y líder juvenil del barrio Desepaz, en el oriente caleño.



“Me siento muy contento, porque ahora sí puedo representar a mi comunidad, como lo he querido hacer desde hace mucho tiempo. He estado trabajando en procesos políticos y estoy totalmente agradecido”, afirmó.



Andrés Albeiro Valencia Benítez es el representante por los jóvenes víctimas del conflicto armado. Fue director visionario del movimiento Ciudadano Orientados. Tiene estudios de formación en democracia y participación ciudadana, paz e incidencia comunitaria. Es egresado de la escuela Afrodesendiente de Latinoamérica y el Caribe de Ashanti, Perú, con énfasis en Población y Desarrollo.



