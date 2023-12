Esto dijo Metrocali sobre la adjudicación de contrato que no cumpliría requisitos 

Luego de que los concejales Fernando Tamayo y Juan Martín Bravo denunciaran la adjudicación de un millonario contrato por parte de Metrocali con un consorcio que no cumplía los requisitos que exige la licitación pública, la empresa colombiana encargada del transporte público en la capital de Valle del Cauca se pronunció.

Este polémico contrato se adjudicó el pasado miércoles 20 de diciembre por una suma de 36.146 millones de pesos para la adecuación funcional de la infraestructura vial para los carriles mixtos del corredor troncal oriental del SITM-MÍO en sus tramos 1 y 2.

Según Tamayo, el consorcio no cumplía con la experiencia específica que se solicitaba para el proceso licitatorio.

"Pido la intervención inmediata de los órganos de control del orden nacional para que se revise la adjudicación de este proceso; porque como está pasando en Emcali, en el IPC y en la Alcaldía, están dejando todo amarrado a sus amigos", señaló.

Pues bien, la respuesta de Metrocali no se hizo esperar. Según la entidad, no se adjudicó un contrato por más de 37.000 millones de pesos y "no es cierto, como lo afirma el concejal Tamayo, que el proceso se haya adjudicado al proponente Consorcio Colombia, quien desde la evaluación inicial fue calificado como no cumple y posteriormente, surtido la etapa de aubsanación, fue rechazado. Se aclara que el proceso fue adjudicado al oferente Consorcio Troncal".



Y agregaron: "no es cierto que ninguno de los proponentes cumplía con la experiencia, siendo ello una interpretación errada de uno de los proponentes (Consorcio Colombia) y que aparentemente ahora recogen los concejales Tamayo y Bravo".



Asimismo, aseveraron que no se trató de una licitación "exprés", ya que desde la publicación de la invitación a la adjudicación "transcurrieron 3 meses y 18 días".



