Tras receso, obras del Puente de Juanchito se reanudaron este lunes

Este lunes, 15 de enero, se reinició la ejecución contractual de las obras del nuevo Puente de Juanchito. Sin embargo, lo hizo sin librarse de polémica, pues las actividades habían sido suspendidas.



El anuncio lo hizo el subsecretario de Infraestructura del Valle, Alfredo Almeida, quien aseguró que el ingeniero Frank Ramírez, en su condición de secretario de Infraestructura del Valle, accedió a suspender, durante 16 días, la ejecución del contrato de la obra del puente de Juanchito, desde el 29 de diciembre del año anterior hasta el 15 de enero de 2024.



“Lo anterior, por petición razonada y sustentada del contratista, ya que las canteras que suministran los materiales necesarios para poder avanzar en la obra, cerraron operaciones en su receso de fin de año”, precisó el subsecretario.

La obra finalizaría en los primeros meses del 2024. Foto: Juan Pablo Rueda

Ahora bien, horas antes de esta aclaración el representante a la Cámara del Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, denunció que el contratista había solicitado suspender la obra por un mes y que algunos habitantes del sector le habían manifestado preocupación porque desde hace algunos días no veían obreros ni trabajadores en la obra, ni mucho menos avances.



“No me pronuncié porque a veces es percepción del ciudadano que pasa y no ve trabajadores. Pues investigamos y la gente tenía razón, hallamos una situación inconcebible. El contratista solicitó suspender la obra por un mes, y la gobernación del Valle ¡aceptó! Increíble el descaro”, expresó el congresista.



Luego se dirigió a la gobernadora Dilian Francisca Toro y aseguró que que el 29 de diciembre “mientras usted se medía el vestido blanco pureza de la posesión, su secretario de Infraestructura (el mismo de Clara Luz Roldán) concedieron casi un mes de suspensión al contratista Puentes del Valle encargado de hacer el Puente de Juanchito, la razón principal es que lo proveedores se iban de Feria y vacaciones. Al contratista no le niegan nada, no le exigen nada, lo que pida se le concede”.



Adicional al comentario, adjuntó el documento donde están los detalles de la suspensión de la obra y los tiempos. En ese se observa que se acordó suspender las actividades del 29 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024.



De acuerdo con Invías, la ejecución de la obra del Puente de Juanchito está por encima del 90 por ciento.

#DenunciaJuanchito 🚨Desde diciembre y hasta mediados de enero la obra del Puente de Juanchito fue suspendida por vacaciones, increíble pero cierto, el contratista solicitó la Suspensión #11 y la Gobernación le dijo que sí, que no había problema.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que el Puente de Juanchito estará listo en el primer trimestre del 2024.



Los principales retrasos están en la culminación de los accesos, que por el lado de Cali presentan un avance de aproximadamente 70 por ciento, y el de Candelaria, 76. La calzada norte está terminada, y “la calzada sur comprende la fundición de las dovelas 3 y 4 y la estructura con un avance del 98%”, señaló Invías.



La entrega de la obra, que lleva más de ocho años de construcción, acarrea más de diez entregas fallidas, la última, al final del 2023.

