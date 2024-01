Las cinco irregularidades alarmantes que encontraron al interior de Emcali

A menos de dos semanas de asumir el cargo, el nuevo gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) Roger Mina, compartió a la opinión pública las irregularidades que encontró la nueva administración al interior de la empresa.



La situación de Emcali es uno de los temas que preocupan especialmente al alcalde Alejandro Eder, quien en su discurso de posesión manifestó que las deficiencias y debilidades administrativas han generado un deterioro permanente de la empresa en los últimos cuatro años.

Alejandro Eder, alcalde de Cali.

"Pasó de un margen Ebitda de 17,3% en 2020 a uno de alrededor del 15% en 2023. La unidad de telecomunicaciones profundizó su deterioro pasando a tener utilidades negativas de más de 170 mil millones en 2022, resultado nunca visto y resultado que le arrebata caja a los otros negocios", comentó.



Y agregó que "la falta de gestión frente a la renegociación de la deuda con la Nación y la ausencia en cuatro años de revisoría fiscal externa que pueda dar cuenta del verdadero estado financiero de la Empresa impresiona", dijo.



Roger Mina, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle elegido para llevar las riendas de la empresa, dio más detalles del complejo panorama financiero de Emcali.

La tasa de crecimiento de los costos superó la de ingresos en un 40 por ciento

En primer lugar, Mina sostuvo que encontraron unos costos creciendo de manera desmedida. "La tasa de crecimiento de los costos supera en un 40 por ciento la tasa de crecimiento de los ingresos".

Roger Mina, nuevo gerente de Emcali.

Costo de contratos de prestación de servicios, triplicado

Otro de los hallazgos que pudo evidenciar la nueva administración está relacionado con el costo de contratos de prestación de servicios que estuvo cerca de triplicarse en los últimos cuatro años. "Pasando de cerca de 30 mil millones de pesos a 90 mil millones de pesos en cuatro años".



Sin evidencias de contratación de auditoría externa a los estados financieros

El tercer problema expuesto por Mina fue la imposibilidad de encontrar evidencias que pudieran constatar la contratación de auditoría externa a los estados financieros ni de revisoría fiscal.

Pérdidas en tribunales de arbitramento

A renglón seguido, explicó que por por pérdidas en tribunales de arbitramento, "la compañía deberá pagar en los próximos meses cerca de 30 mil millones de pesos".

Traslados de más de 110 mil millones

"Por último evidenciamos trasladados de supuestos excedentes de la compañía al distrito por más de 110 mil millones sin que se hubiese consolidado de forma adecuada los estados financieros de la compañía", dijo Mina.

Emcali quedaría expuesta a una acción legal que podría derivar en una compensación cercana a los 60.000 millones de pesos.

Ante los escenarios descritos, Mina anunció una serie de medidas preliminares para recuperar la estabilidad de la empresa. "Contrataremos de manera inmediata y con una compañía del orden internacional una auditoría a los estados financieros de la compañía", comentó.



Asimismo, habló de la contratación urgente de una revisoría fiscal. "Revisaremos el costo de los contratos de prestación de servicios para que estos se ajusten a la realidad financiera de la compañía, adelantaremos convenios con el orden nacional para fortalecer a Emcali y posicionarla como una compañía líder del nivel nacional", señaló Mina.

La respuesta de la anterior administración

Fulvio Soto Rubiano, exgerente general de Emcali,

Tras lo expuesto por Mina, el anterior gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, ofreció una respuesta donde dio varias precisiones. En primer lugar, explicó que el crecimiento de los costos en la adquisición de insumos y materia prima desde el 2020 al 2023 se incremento no solo para Emcali, "sino para todas las empresas por el impacto del covid, crisis de contenedores, la guerra Rusia/Ucrania y otros factores que incrementaron el IPP índice de precios al productor".



En relación al costo de los contratos por prestación de servicios, Soto manifestó que "siendo Emcali una empresa operativa que no tiene su planta óptima, debe vincular prestadores de servicios más si quiere expandir sus servicios y mejorar su prestación. El pasar de 30 mil a 90 mil millones en honorarios está asociado al fortalecimiento de su capacidad operativa que por supuesto no es estática en 4 años. Decir que se ha triplicado sin contextualizar es desinformar".



También tocó lo referente a la auditoría externa y explicó que "no siendo una obligación tenerla es importante señalar que la empresa se entregó con la máxima calificación de riesgo +A por parte de la firma Ficth Rafting que es un tercero internacional validador de los estados financieros".



Sobre las pérdidas por fallos en los tribunales de arbitramento, sostuvo que fue el resultado de la mala contratación de la administración de hace ocho años.



Luego, compartió imágenes para comprobar que los excedentes financieros se trasladaron con estados financieros consolidados y "conforme lo ordena el estatuto orgánico de presupuesto".

