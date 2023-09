En Cali hay 339 sedes educativas, planteles que pertenecen a 92 instituciones públicas frente a más de 320 privados. En los públicos hay 170.000 alumnos.

Se podría decir que por el número de colegios oficiales habría oportunidad para ser bilingües por el alcance, cobertura y la gratuidad, y hasta ventaja ante los privados, donde los precios de matrículas y pensiones mensuales pueden oscilar de uno a $ 2 millones, respectivamente. Este factor hace que muchas familias de estratos bajos y medios queden rezagadas en su intención de que sus hijos sean bilingües.

La planta total de docentes en las instituciones oficiales de Cali está conformada por 6.052 profesores. De ese número, 4.772 son docentes en propiedad. Solo 299 enseñan inglés FACEBOOK

Las cifras siguen. Según la secretaría de Educación de Cali, la planta total de docentes en las instituciones oficiales está conformada por 6.052 profesores. De ese número, 4.772 son docentes en propiedad.



Sin embargo, cuando se precisa cuántos maestros enseñan inglés, el panorama empieza a cambiar. Cali tiene entre ese universo de más de seis mil docentes, 299 enseñando el segundo idioma. Esto significa que el 5 por ciento de toda la planta de profesores dicta esta materia tan primordial, como lo han venido manifestando gremios, académicos, investigadores, concejales y hasta en la misma secretaría de Educación del distrito con iniciativas por alcanzar una Cali bilingüe, en especial, en las sedes educativas públicas que se remontan a los últimos 10 años.



Aun así, los avances son pocos. El programa Cali Cómo Vamos presentó cifras preocupantes del informe de 2022. La conclusión principal, el nivel académico de inglés de los alumnos oficiales es bajo.

La educación bilingüe abre puertas para un futuro prometedor en el país y en otros del mundo. Foto: iStock

El 'Informe de bilingüismo, inglés, avances, retrocesos y desafíos’, estudio que fue posible mediante una alianza entre la Cámara de Comercio de Cali y el Programa 'Cali Cómo Vamos’, se trazó el objetivo hacerle seguimiento detallado del avance de los niveles de dominio del inglés en la región y con perspectiva comparada a nivel nacional e internacional. El reporte evaluó el rendimiento académico de 2021.



Según el informe, aunque no en todas las ciudades capitales del país hay colegios de calendario B, como en Cali, vale la pena dedicar un trabajo con alumnos de esta capital, tanto de instituciones públicas y privadas, porque allí el rendimiento debe ser intervenido.



“De esta forma, al comparar entre colegios similares se encuentra que el puntaje promedio en 2021 de los estudiantes de colegios privados bilingües del calendario B se encuentra por debajo de Cartagena (83,9 puntos), Bogotá (84,0 puntos) y Manizales (81,9 puntos)”, se lee en el documento.



De acuerdo con Marvin Mendoza, coordinador de ‘Cali Cómo Vamos’, en el caso de las instituciones privadas no bilingües, “Cali registró una calificación promedio de 63,0 puntos. Sin embargo, fue la ciudad capital, en la que más estudiantes realizaron la prueba, aportando el 70 por ciento de los estudiantes de las ciudades capitales analizadas”.



El informe señala: “Frente a la educación media (estudiantes de décimo y undécimo grado), en promedio, los alumnos que presentaron las pruebas Saber 11 en Cali obtuvieron un nivel A1 en inglés (53,4 puntos), cifra superior a la registrada en 2020 (51,1)”.



También se explica: “De esta forma, el promedio de estudiantes en Cali en 2021 tuvo un nivel A1 en inglés, pese a que para el Ministerio de Educación quienes egresan de grado 11 deben tener un dominio de inglés B1 y Cali no cumple con este estándar”.



El coordinador indicó que el puntaje promedio de Cali (53,4 puntos) estuvo por encima del puntaje nacional (49,5 puntos) y departamental (50,7 puntos).

En los colegios públicos hay unos 170.000 estudiantes. Foto: iStock

“Adicionalmente, Cali tuvo mayor puntaje que los municipios aledaños. Pero, ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Pasto y Manizales superaron a la ciudad”, aseguró el docente y analista.



Anotó que los estudiantes pertenecientes al calendario B (nivel A2) obtuvieron mejores resultados que los pertenecientes al calendario A (nivel A1).



La brecha, en ese caso, en 2021, fue de 15,2 puntos porcentuales, 2,4 puntos menor a la registrada en 2020.



Así mismo, entre las principales capitales del país, Cali (49,6 puntos) tuvo el segundo puntaje más bajo en inglés en el calendario A, solo superando a Cartagena (46,6 puntos).



“Se destaca que no existe una gran brecha entre hombres y mujeres en los resultados promedio en las pruebas Saber 11 (2,5 puntos); 54,7 fue el puntaje del género masculino frente a 52,2 puntos del género femenino. Por calendario, el género femenino tiene una brecha mayor que el masculino", dijo Mendoza.



“Ahora bien, geográficamente, el mayor porcentaje de estudiantes en nivel A- en inglés en Cali se ubican en el oriente de Cali y la zona de ladera (son zonas con sectores con estratos 1, 2 y 3). En las anteriores zonas y una parte del centro y norte se ubican la mayoría de estudiantes en nivel A1. El nivel A2 se encuentra distribuido en las diferentes zonas de la ciudad”, sostuvo Mendoza.



De acuerdo con informes y analistas de la Cámara de Comercio, urge que Cali tenga más recursos, mayor intensidad horaria y más docentes.

Pero algunos de estos maestros entre los 299 de la planta pública y en la misma secretaría de Educación del distrito confirmaron una compleja realidad que impone una gran distancia para alcanzar el sueño de colegios públicos bilingües en esta capital.



Los estudiantes de primaria en la mayoría de estos establecimientos educativos solo reciben una hora de inglés a la semana y los de bachillerato, dos.



Cuando se pregunta por el porqué de esta situación, en la secretaría de Educación explicaron que en general, estudiantes tanto de colegios públicos como privados están frente a factores que influyen en sus deficiencias y que se hacen visibles o se pueden se medir cuando presentan las pruebas del Estado.

Lanzamiento del programa 'Todas y todos a estudiar inglés' de la alcaldía de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Para Brenda Portilla, coordinadora de la propuesta que busca alcanzar la política pública de bilingüismo en Cali y quien se ha desempeñado como parte del equipo de Competencias Básicas de la secretaría de Educación, la falta de exposición al inglés en estudiantes en toda la ciudad, además de que las pocas posibilidades de hablar el idioma con otras personas y la baja intensidad horaria pesan en ese crítico balance.



Pero la funcionaria recalcó que este problema no es exclusivo de Cali y que, de hecho, la secretaría de Educación ha venido trabajando con rectores de los colegios públicos para mejorar esa intensidad horaria.



No obstante, señaló que teniendo en cuenta el marco y lineamientos del Gobierno Nacional, los nombramientos de docentes de inglés o idiomas solo se presentan en bachillerato y no en preescolar ni primaria. “Los nombrados van a bachillerato, pero no para primaria ni preescolar", anotó. Dijo que los estudiantes de primaria reciben las clases de inglés de docentes de otras áreas. "Es una gran problemática que tiene el país en general”, expresó.



Sin embargo, señaló el proceso de construcción de la política pública de bilingüismo, mediante la realización de mesas de trabajo en las que participan delegados de la secretaría de Educación y representantes de instituciones educativas. Dijo que la meta de estas mesas es poder escuchar a las personas que participan en este proceso y a la comunidad en general, cuáles son las necesidades, opiniones y propuestas alrededor de los tres ejes que tiene esta política: educativo, cultural y el de ciudad.



Según la Secretaría, en el eje educativo se pretende mejorar los niveles de competencias comunicativas en inglés, de los estudiantes desde transición hasta el grado 11, mediante estrategias y programas pertinentes, con docentes mejor preparados en el manejo y la didáctica del idioma y en ambientes de aprendizaje.



Así mismo, resaltó: “Este año lanzamos el proyecto de bilingüismo para Cali que tiene varios componentes. Vamos a dar 200 becas a docentes de otras áreas para que estudien inglés, especialmente, de primaria e incluso, estamos dando 50 becas para maestría”. También mencionó que se está haciendo asesoría a las 92 instituciones educativas oficiales, revisando el Proyecto Educativo Institucional (PE).



“Analizar qué lugar ocupa la lengua extranjera, trabajar con todos los docentes de áreas para que el inglés se fortalezca desde el currículo”. Pero advirtió que eso depende en buena medida de la iniciativa de los rectores en aumentar el número de horas y también de docentes que acojan la oferta de becas y posibilidades de pagos de cursos y las maestrías.



En eso también coincide la docente Carolina Cardozo, quien es egresada de licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad Santiago de Cali con maestría este año de Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera en la Universidad Icesi. Dijo que pudo estudiar este posgrado, gracias al fondo de formación en programas de pregrado y posgrado para educadores del sector oficial, mediante créditos educativos condonables con recursos del Gobierno.



No obstante, destacó que en el colegio público donde enseña la materia ha visto mejoría en el rendimiento de los alumnos en las pruebas Saber. Si bien hace 10 años, inglés era la ‘Cenicienta’ por la escasa motivación de los mismos estudiantes, “poco a poco han cambiado de opinión y de hecho hay egresados que han seguido el camino de la docencia”.



Los resultados han venido cambiando, pero aun así, el reto sigue siendo grande.

Feria Laboral Bilingüe, en el Centro Cultural de Cali. En pasadas alcaldías se impulsaron iniciativas como esta. Foto: Archivo. Alcaldía de Cali



Otros docentes manifestaron que en la dinámica del mismo sistema educativo nacional hace que los profesores busquen la manera de completar la exigencia de dar 22 horas de clase y es por eso que maestros de otras áreas se le miden al inglés para reunir esa exigencia.



Algunos optan por enseñar en colegios privados, donde los pagos son mejores. Un docente licenciado en idiomas, profesional en lenguas modernas o filólogo con certificado vigente en inglés de nivel B2 puede cobrar en esos colegios más de 3 millones de pesos, pero las vacantes son pocas.



En la Secretaría también resaltaron el programa de este año ‘Todas y todos a estudiar inglés’ y la definieron como la estrategia de la Alcaldía, cuya finalidad es brindar herramientas que le permita a la población joven de Cali su participación en actividades productivas y de generación de ingresos, especialmente a través del empleo.



“Serán 2.000 estudiantes y egresados de instituciones educativas oficiales y colegios de cobertura quienes podrán fortalecer la competencia comunicativa en inglés”, dijeron. “La estrategia responde a la necesidad de lograr ciudadanos capaces de comunicarse en una lengua extranjera, dando prioridad al idioma inglés, con estándares internacionalmente comparables para que puedan insertarse en la economía global y en los procesos de comunicación universal y de apertura cultural”.



Ante la situación, el concejal Fabio Alonso Arroyave, ponente del proyecto de Acuerdo 209, busca modificar la redacción de un acto administrativo con el que se amplíe a todo el Distrito Especial, la cátedra del bilingüismo a todo el territorio y no solo a las 92 sedes de instituciones educativas públicas. En Cali urge avanzar en la política pública del bilingüismo para responder a la demanda que hoy hacen empresarios para contratar o emplear personas con nivel dos de inglés, dinamizando las condiciones de inversión de los recursos que hoy se destinan a ese programa y que salen del recaudo del 10 % del total de la Estampilla Pro desarrollo, dijo el cabildante.



Para Arroyave, la intención del gobierno es buena al querer ampliar el cubrimiento de todo el Distrito Especial en temas de bilingüismo, pero sugirió dar celeridad a la inversión, toda vez que se requiere capacitar a los docentes, para luego entrar en la semilla que son las Instituciones educativas públicas, “para luego cubrir otros nichos que es el querer de este proyecto de Acuerdo”.



Aseguró que por el concepto de recaudo del 10 % de la Estampilla Prodesarrollo para el bilingüismo, hay en bancos cerca de 20.000 millones de pesos sin ejecutar.



Los concejales Henry Peláez Cifuentes y Audry María Toro Echavarría, consideran que “falta de gestión de parte de la secretaría de Educación para dar cumplimiento a la política pública del bilingüismo, aun contando con los recursos”. La concejal Toro solicitó que si el programa se va ampliar urge que la instrucción del idioma inglés no se limite a los grados 8, 9, 10 y 11, cuando son los niños en primera infancia, los que más demandan ese aprendizaje en esos primeros años de vida, de 0 a 5. La concejal cuestionó que teniendo los recursos no se justifican pocos avances significativos.



Es por ello que en Cali se mantiene el sueño de lograr, así sea una institución educativa oficial bilingüe entre las 339 sedes educativas de las 92 instituciones y que las iniciativas de las administraciones trasciendan.



En 2015 se adelantó el programa ‘Go Cali’ por el cual, estudiantes de colegios privados que sabían inglés intercambiaban conocimientos con los de los públicos. En ese año se invirtieron $ 3.500 millones y en 2014, $ 1.000 millones.



