Esta ciudad ha tenido desde comienzos del siglo pasado más de un centenar de alcaldes. Ahora, ellas levantan la mano.



En la lista se consignan 78 mandatarios designados, en libre nombramiento y remoción, por el Gobernador de turno, entre enero de 1907 y enero de 1988.



A partir de ese mes han pasado 15 gobiernos con 13 nombres, todos hombres. Hay dos alcaldes encargados y dos repitientes.



En esta contienda electoral, que no ha cesado desde el primer año de Jorge Iván Ospina, que coincidió con la pandemia y luego el llamado 'estallido social, se mueven ahora los nombres de al menos una decena de mujeres.



(Le puede interesar: Estos son los contratos que enredan al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina)

​Ellas piden pista para buscar el primer cargo de la ciudad y darle un toque femenino que supere dificultades y retos de hoy en la capital del Valle del Cauca. ¿Qué dicen expertos en este panorama?



El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado, expresó: "Es muy importante para la democracia, no solo de Cali, sino de todo el país, que existan muchas mujeres queriendo participar en política. En la ciudad hay varias mujeres con liderazgo y la capacidad de aportar la sociedad".



El directivo gremial añadió: "Es conocido que es muy bajo el nivel de participación de mujeres en la política pública, en las alcaldías. Me parece muy pertinente, necesario y constructivo que ese liderazgo femenino salga a relucir en estas elecciones locales".



(Lea también: En el último año, Colombia ha otorgado 58.159 visas a extranjeros: Cancillería)



También dijo sobre si Cali tendría un cambio con una mujer frente a los destinos de los 2,5 millones de habitantes: "Es un hecho muy categórico para la igualdad, en el sistema democrático de nuestro país que una ciudad tan importante, como Cali, tenga por primera vez a una mujer en su alcaldía, sería un cambio importante, teniendo en cuenta la capacidad que las mujeres tienen para liderar y dar soluciones integrales que hemos visto en otros escenarios que utilizan de buena manera. Por eso considero que sería un cambio positivo para la ciudad".



Los abogados y veedores ciudadanos Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo Borrero dijeron: "La actual coyuntura política ha permitido a mujeres provenientes de diversos sectores sociales y políticos, aspirar a la Alcaldía, lo que en principio constituye un avance en la lucha competitiva con los precandidatos hombres que tradicionalmente han ocupado el primer cargo del municipio".



Anotaron: "La condición de género en la conducción político-administrativa de la ciudad de Cali, per se no hace la diferencia entre hombres y mujeres, en tanto que lo esencial radica en la visión que se tenga sobre el presente y futuro de la gestión y desarrollo económico, político, social, cultural, ambiental, de la ciudad".



Y señalan: "Para tal efecto es necesario realizar un balance de la gestión realizada por los alcaldes de las últimas tres décadas, a fin de poder evaluar los aspectos positivos y negativos de su gestión administrativa, para no cometer los errores que se repiten en cada gobierno".



(Le puede interesar: Rector sorprendido ante captura de funcionaria por crimen de dos compañeras)



Para las elecciones de este año, entre la baraja de precandidatos a la alcaldía de Cali hay mujeres de amplia trayectoria y experiencia, así como jóvenes con liderazgo que se declaran listas para lograr el mandato.



A continuación les presentamos algunas de ellas, sus propuestas principales expectativas de liderar una ciudad que requiere reconciliarse y emprender acciones para superar sus crisis.

Es la hora de una mujer en Cali: Miyerlandi Torres

Facebook Twitter Linkedin

Doctora Miyerlandi Torres, candidata a la alcaldía de Cali Foto: @MiyerTorresA

"Es el momento de una mujer berraca en la Alcaldía de Cali. Nuestra ciudad atraviesa una grave crisis de la que solo saldrá si trabajamos juntos y de la mano de una gran lideresa, por eso pongo mi nombre a consideración", dice la doctora Miyerlandi Torres.



A la bacterióloga, epidemióloga y doctora en Salud Pública le correspondió enfrentar la pandemia del covid-19.



Sostiene: "Yo fui Secretaria de Salud y no existe ninguna queja sobre el manejo de los recursos que tuvimos en esa dependencia, aun con todos los ojos encima, en medio de la pandemia".



En sus 25 años de experiencia en el sector público, ha liderado equipos en la secretaría de Salud de Cali (2020-2022), como gerente Red de Salud del Centro (2009-2019), gerente Red de Salud del Suroriente (2006-2009) y cuando dirigió el

área de Epidemiología de Servicios en la red de salud pública de Cali (1996-2006) logrando equipos integrales y de resultados.

El reto de la próxima alcaldesa será gestionar los recursos para una obra que está priorizada en el PND y que marcará el camino hacia un Sistema Integrado de Transporte Público en Cali, parte fundamental del renacer de nuestra ciudad.



Espero sus apreciaciones 🤗 pic.twitter.com/7ABmqHMRgN — Miyerlandi (@MiyerTorresA) April 5, 2023

"Le propongo a la ciudad un liderazgo serio basado en mi conocimiento y experiencia para afrontar situaciones críticas como la que atraviesa Cali en este momento. No represento a ningún grupo político tradicional, pues de hecho mi camino político apenas empieza, mi recorrido ha sido técnico y administrativo, con unos resultados indiscutibles que han impactado positivamente la vida de las personas. Por eso recojo firmas a través del movimiento ciudadano Un Renacer para Cali", sostuvo .



(Puede leer: Lo que se sabe de conferencia que propuso Petro para Venezuela: ¿vendrá Maduro?)



"Yo, como los demás caleños, también estoy cansada de las problemáticas que a diario son noticia: los robos y la intranquilidad en cualquier esquina, los huecos en las calles de cada barrio, la ineficiencia del transporte público, la falta de oportunidades de educación y empleo. Les digo que a Cali la podemos sacar de la crisis juntos y trabajando de la mano, con el liderazgo de una mujer berraca y capaz como he demostrado ser", dijo.



Sobre la posibilidad de encontrar la unión para una candidatura entre mujeres para un nuevo gobierno en Cali, la candidata respondió: "En este momento somos siete precandidatas a la Alcaldía de Cali, mujeres capaces que merecen mi admiración y respeto. Es emocionante ver a tantas lideresas apostando por un cargo que una mujer nunca ha tenido la oportunidad de ocupar. Pese a la diferencia en nuestras ideas o formas, a todas nos mueven las ganas de transformar a Cali. Más que por el género, creo que las alianzas, si en un momento llegan, deben darse entre quienes queramos aportar por sacar a Cali de la crisis".



(Le puede interesar: Incautan carne de armadillo y cinco cangrejos azules en galerías de Cali)



De acuerdo con la precandidata: "Los caleños necesitamos volver a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Repensarnos qué es eso que nos hace distintos, que nos hace auténticos. Estoy segura de que si trabajamos todos juntos podremos transformar nuestra ciudad".



Plantea: "El gran sueño por el que trabajaré es tener una ciudad en donde prime

el sentido de pertenencia, la seguridad, el orden, el civismo y las oportunidades".

Ana Erazo, luchadora desde los barrios

Facebook Twitter Linkedin

Ana Leidy Erazo Ruiz, concejal de Cali Foto: Ana Leidy Erazo Ruiz

Como una hija del movimiento social y lista para asumir la Alcaldía de Cali se ha presdentado la concejala Ana Leidy Erazo. ,



Su nombre figura como precandidata al cargo, aunque hay definiciones pendientes.



Es urbanista y politóloga. Ella tiene curul por el Polo Democrático y su nombre aparece como aspirante a recibir el aval del Pacto Histórico.



Erazo, crítica del actual gobierno de Cali y extiende los cuestionamientos a las distintas administraciones. "Si yo si tuviera que pagar volantes para salir hacer campaña a la alcaldía contra los fajos de dinero de Armitage, Abadía, Quintero, Eder y hasta los Gatos de Ospina. Y aún así, marco lo mismo en las encuestas de muchos que ya han despilfarrado dinero en vallas", apunta.

Lo público no es sólo para los de corbata. Todas y todos tienen las mismas oportunidades.



Debate Empréstito #CaliTransparente. pic.twitter.com/YsTbR1OzkN — Ana Erazo (@AnaErazoR) March 31, 2023

Para Erazo, la corrupción se ha dato en todos los gobiernos, pero ahora se ha visibilizado. En ese sentido menciona una multiplicidad de trámites, el nepotismo en todos los gobiernos y el clientelismo, incluso para elegirse y reelegirse.



La concejala está enfocada en su campaña #SalvemosLosRíosDeCali, "no solamente es una apuesta para cuidar el agua de las y los caleños, es también una ruta para que las comunidades aledañas participen en la construcción de las soluciones que impactan su día a día".

'Soy la que denunció el chanchullo en Cali: Diana Rojas

Facebook Twitter Linkedin

Diana Carolina Rojas, candidata a la Alcaldía de Cali Foto: @DianaRojasCali

"Lo que le propongo a la ciudad es un cambio estructural. Vamos a recibir una ciudad en crisis, sin autoestima y con desconfianza institucional", dijo Diana Rojas, quien se declara una amante y defensora de Cali.



Es magíster en Planificación, fue concejal de Cali e hizo parte del gobierno de Maurice Armitage.



"No podemos seguir gobernados por quienes han estado protagonizando los escándalos de corrupción más bochornosos en los últimos años. La sensación de desgobierno que se vive en Cali es el resultado de la poca confianza de quien lidera a Cali. Vamos a trabajar por devolverle a la ciudad el sentido de pertenencia", aseguró.

Dicen que soy gritona. ¡Y conseguí megáfono! Que lo sepan los corruptos: no vamos a quedarnos en silencio ante sus chanchullos. ¡Con valentía vamos a construir una Cali incorruptible! pic.twitter.com/6yutPUhoKp — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) April 1, 2023

Y anotó: "Trabajaré para que Cali sea la ciudad más competitiva, equitativa y próspera del Pacífico colombiano, para lograr esto es clave recuperar la seguridad. Hoy el 84 % de los caleños nos sentimos inseguros. Esto lo vamos a conseguir regresando todos los procesos de inversión en tejido social y con un marco estratégico de seguridad a corto y mediano plazo, con un plan de acción construido y articulado con las autoridades, academia y comunidad que permita primero, entender mejor cómo operan las estructuras delictivas y así fortalecer los mecanismos para contenerlas; segundo, mejorar la integración entre la tecnología, la información y la acción de las autoridades y tercero, prevenir las violencias y promover los factores protectores de nuestros jóvenes por medio del acompañamiento a sus proyectos de vida y su tiempo libre. Además de mejorar la calidad de la educación pública, la formación pertinente y la generación de empleo con mejor productividad".



Dijo también: "En Cali vamos a trabajar todos por sacar la ciudad adelante, sin odios, sin eso que nos han tratado de vender de que no podemos trabajar unidos. Hoy estamos unidos defendiendo a Cali de lo que representa Ospina: la corrupción y nos quieren seguir dividiendo para que Cali siga igual y gobernada con candidatos de su continuismo".



Añadió: "Represento a todos los caleños que sueñan con vivir mejor, que no les copian a los politiqueros ni a los gobernantes corruptos y que creen que a Cali solo la sacamos adelante entre todos".



Con respecto a si ve posibilidad de encontrar la unión para una candidatura entre mujeres para un nuevo gobierno en Cali, respondió: "Las campañas políticas tienen momentos, tienen etapas. Yo ahora estoy concentrada en recoger firmas, en hablar con la gente y en armar el equipo con el que vamos a trabajar por la 'Cali Caleñísima'".



Expresó, además: "Vamos muy bien, cada día recogemos más firmas y recibimos más apoyos. Con la experiencia de haber estado en el ejercicio real de gobierno y de control político, y mi formación como economista y máster en planificación urbana. Pasé cuatro años en la Alcaldía con el exalcalde Maurice Armitage; sé muy bien cómo manejar los consejos de seguridad, los consejos de gobierno, las reuniones de Confis y Compos y todos los vericuetos administrativos, complejísimos, que tiene el ejercicio público".



Dijo también: "Celebro que haya mujeres precandidatas. Llevamos casi 40 años desde que se escogen alcaldes por elección popular, siempre gobernados por hombres, nunca nos ha gobernado una mujer. Por eso, estoy convencida de que a Cali le llegó la hora de una mujer frentera, valiente e incorruptible. En su momento se verá si hay posibilidades de sumar fuerza con otras candidatas o, incluso, otros candidatos, quienes compartan este sueño de una 'Cali Caleñísima' son y serán bienvenidos en mi campaña. ¡Quiero ser la primera mujer alcaldesa de nuestra ciudad".

Construir desde la seguridad y lo social: Juanita Cataño

Con un carácter fuerte, en medio de sus polémicas, Juanita Cataño trabaja para hacer historia en la ciudad y convertirse en la primera alcaldesa de la capital del Valle del Cauca.

Facebook Twitter Linkedin

Juanita Cataño. Foto: Archivo particular

Sostiene que en los diferentes cargos públicos que ha ocupado ha emprendido grandes batallas contra diferentes males que aquejan el país.



“Soy comunicadora social, especialista en Gestión Pública. Actualmente, estudio mi maestría en Gobierno. He sido periodista, y como diputada del Valle, abanderé “la lucha contra la corrupción y le control político. Defendí los recursos públicos, la alimentación escolar, el hospital universitario, las rentas del departamento entre otros”.



Cuenta que el alma de su propuesta de gobierno estará enfocada en gran parte, a atacar la delincuencia.



“El alma de mi propuesta para Cali es la seguridad. Es una demanda ciudadana que debe ser priorizada para garantizar el desarrollo de las actividades cotidianas de los caleños para lo cual haré una inversión histórica y un esfuerzo presupuestal con cinco líneas de acción”, agrega.

Dios mio que tal esta loc'a de alcaldesa de cali !!@juanitacatano

@locaporcali pic.twitter.com/AuUdUo2uOc — Andres Angel (@AndresA14236516) March 30, 2023

Para ello, la precandidata por Cambio Radical plantea cinco puntos:



1. Fortalecimiento de la Fuerza Pública e Inteligencia para desmantelar bandas crimínales nacionales y trasnacionales que operan en la ciudad y su principal fuente de financiación es el narcotráfico y microtráfico. Estos están al acecho de población vulnerable a la que obligan o seducen a hacer parte de sus filas, este es un trabajo articulado con la Policía, Ejército, PM, Gobernación y Presidencia.



2. Tecnología de punta como herramienta de prevención y capacidad de reacción.



3. Cooperación ciudadana (articulación con sector productivo y comunidad para generar alertas)



4. Fortalecimiento a la justicia (enfoque en la violencia intrafamiliar que tiene altos índices en nuestra ciudad y es un factor detonante en la normalización de la violencia reflejada en algunos sectores).



(Además: El trofeo de la Copa Mundo Femenina se dio un 'borondo' por Cali)

5. Inversión social articulada con el sector privado para llevar oferta productiva y educativa a los territorios.



En cuanto a una posible unión de otras mujeres para presentar una candidata para la alcaldía de la ciudad, Cataño no la descarta, incluso, con hombres de otros partidos políticos.



“Las mujeres que estamos en esta contienda estamos abiertas a construir una ciudad para todos y eso por supuesto incluye a los hombres en posibles trabajos conjuntos no solo electorales sino a la hora de administrar la ciudad. En mi alcaldía serán bienvenidos, Cali requiere la unión de los caleños trabajadores honestos y con diferentes perspectivas para enfrentar esta ola de inseguridad, rezago y recuperar nuestro liderazgo nacional e internacional como la sucursal del cielo”, finalizó.

A luchar contra la corrupción: Darschan Ocampo

Facebook Twitter Linkedin

Darschan Ocampo es candidata a la Alcaldía de Cali Foto: Archivo particular

Darschan Ocampo decidió desde 2015 trabajar en la veeduría y el empoderamiento de las mujeres por su ciudad. Ese año fue elegida como edil de la comuna 2, en el noroeste de Cali.



Esta experta en desarrollar sistemas de análisis de información para la seguridad nacional y ciudadana se declara acérrima luchadora contra la corrupción, de tal modo que 26 tutelas y 3 desacatos hayan sido sentenciados, así como los hallazgos con incidencia administrativa, financiera y fiscal contra 33 funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación.



Ella dice que reoresenta a los ciudadanos de a pie, sin padrino ni maquinaria política, una mujer proactiva y firme convencida que las acciones individuales generan el cambio colectivo.



"Como candidata,a Cali le propongo seguridad, transparencia y recobrar la cultura ciudadana. Seguridad: En mi gobierno enfrentaremos eficazmente la corrupción y el crimen nacional y transnacional con firmeza y sin titubeos con un enfoque integrado y multidisciplinario".

La lucha contra la corrupción es un deber ciudadano. Como alcaldesa @AlcaldiaDeCali garantizaré que los recursos sean usados eficientemente con datos abiertos y con la oficina de control interno adscrita directamente a mi despacho. @TomasLombana @ObservadoresCol @calicomovamos pic.twitter.com/MuLc7HC0j1 — Darschan Ocampo 🇨🇴 (@DarschanOcampo) April 3, 2023

Plantea que "Cali requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas individuales como las comunitarias, como la pobreza, la falta de oportunidades y la falta de acceso a servicios básicos. Transparencia: El departamento de contratación dependerá directamente del despacho del alcalde, aumentaré el rubro para esta dependencia. Impulsaré veedurías en todas las comunidades, las JAC y Organizaciones estarán directamente ligadas a las obras que se construyan en sus territorios. Cultura ciudadana: instalar capacidades y habilidades para el liderazgo y la gestión, comuneros, a través de visitas y acompañamiento territorial que permita detectar intereses, necesidades y ayudar a las personas en la consolidación de sus procesos organizativos.



Al ser consultada sobre si ve la posibilidad de unión para una candidatura entre mujeres para un nuevo gobierno en Cali, responde: "por supuesto que sí, he sido la vocera de que las pre-candidatas nos unamos y apoyemos a quien tenga la mejor posibilidad para ser Alcaldesa de Cali. Desde el año 1988 que se elige por votación popular Cali ha tenido 14 alcaldes hombres. Las mujeres somos las que podemos liderar una transformación de la ciudad. La participación de las mujeres es clave para las democracias".

Catalina Ortiz: Seré la primera alcaldesa cívica de Cali

Facebook Twitter Linkedin

La caleña y excongresista Catalina Ortiz. Foto: Archivo particular

"Yo voy a ser la alcaldesa de la educación. Voy a ser la primera mujer alcaldesa cívica de Cali y eso significa que vamos a trabajar sin politiquería", dijo la caleña y excongresista Catalina Ortiz Lalinde.



Es abogada de la Universidad de los Andes y becada en una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.



Estuvo al frente de INNpulsa Colombia, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Colombia), apoyando a más de 60.000 emprendedores del país.



También, en la Fundación Terpel, jalonando programas de educación y cultura ciudadana.

Dios mio que tal esta loc'a de alcaldesa de cali !!@juanitacatano

@locaporcali pic.twitter.com/AuUdUo2uOc — Andres Angel (@AndresA14236516) March 30, 2023

Tiene más de 20 años de experiencia laboral, durante los cuales, ha sido diplomática ante los Estados Unidos.



También fue asesora y funcionaria en el Ministerio de Minas y Energía (Colombia), Confecámaras, Comfama y Bancóldex, entre otras.



"Yo creo que la ciudad de Cali necesita unión no solo entre las mujeres, sino entre las personas que pensamos igual. Cali necesitar sacar ese potencial que tienesu gente trabajadora. Cali necesita que dejen de decir que está mal. Necesita recuperarse, renacer, revivir y tiene que encontrar una ciudad que desde la potencialidad de su gente, que sale todos los días a educar a sus hijos. Creo que esa es la Cali por la cual hay que unirse", afirmó la abogada.



Señaló la importancia de sacar adelante la capital vallecaucana, pero con la ciudadanía.



"Yo soy el mejor combo, yo tengo toda la experiencia. Tengo récord de transparencia. Tengo la formación, tengo el perrenque y la berraquera para hacerme cargo de Cali. Le presento a Cali mis atributos como persona, como líder, como persona capaz de tener logros importantes para el municipio y para el país, desde haber ejercido lo público. Necesitamos quitarle a Cali la corrupción y la politiquería que la tienen tan acabada".



​Resaltó la importancia de la educación y la cultura ciudadana.

Ir más allá de radicalismos pide Mabel Lara

La experiencia de ser comunicadora social, haber trabajado en importantes espacios informativos, como Caracol Noticias y de ser politóloga e internacionalista, le ha permitido a Mabel Lorena Lara aprender a mirar las realidades colombianas.



Ella acaba de ser nombrada entre cuatro nuevas negociadoras para el proceso con el Eln.

Facebook Twitter Linkedin

Mabel Lara Foto: Archivo particular

Su empuje, liderazgo y carácter para el hacer, llevó a la nacida en Puerto Tejada a no quedarse solo con mirar e informar, también realizar acciones para contribuir a una mejor sociedad colombiana.



(Lea también: Pista de piques y stunt en Cali, un debate a toda velocidad)



Es por eso que se sumergió en la política. Su última experiencia como candidata al Senado de la República, por parte del Nuevo Liberalismo, donde no logró alcanzar el umbral para lograr la curul, le enseñó la rudeza y caras que puede tener la política.



Con más aprendizajes, Mabel Lara estudia la posibilidad de ser candidata para la alcaldía de Cali.

Vuelve y juega Cali sin servicio de agua potable.



La ciudad tiene la posibilidad de solucionar este problema de fondo con la tecnología FLR ( Filtración del lecho del Río) de la mano de EMCALI y CINARA.



Los invito a leer mi columna de esta semana.👇🏾 https://t.co/U2grI45Fal pic.twitter.com/vYL71Vj9sj — Mábel Lara (@MabelLaraNews) March 30, 2023

Sabe que es un camino complejo con sacrificios y con situaciones cambiantes. Es por eso que aún no ha tomado la decisión.



Sin embargo, considera que esta época actual “es un gran momento para la ciudad que las mujeres se quieran meter a este liderazgo”.



“Lo que creo es que es el momento de feminizar la política de la ciudad. Nos toca trabajar para construir un proyecto de ciudad y conectar con lo que queremos. Eso lo debe hacer una mujer que aglutine”, considera la comunicadora y politóloga.



Ese ‘conectar’ significa una visión política “más allá de radicalismos que en gran parte predominan en Cali”.

Más contenido de Colombia

CALI