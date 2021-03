Valle y Cali buscan a mayores de 80 porque llegan 116.900 vacunas

Un llamado a la actualización de datos hicieron las secretarias de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y de Cali, Miyerlandi Torres, tanto a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como a las personas mayores de 80 años.



Hasta ahora se ha llegado a un porcentaje menor al 10 por ciento de la población que está en esas edades.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que "tenemos 8.800 adultos mayores para la vacunación, pero en las bases de datos del departamento son 143.000 y estamos en la ubicación de ellos. El 50 por ciento no ha sido ubicado todavía”.



Detalló que “en el 50 por ciento de los casos de adultos mayores que están en las bases de datos, los teléfonos no corresponden. Además, hay un número importante de personas que no desean ser vacunadas. Eso hace más lento el proceso”.

ACTUALIZACIÓN 📊 05/03/2021 Cifras COVID-19 en el Valle del Cauca pic.twitter.com/eIAo3YopnC — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) March 6, 2021

Con brigadas en los municipios pequeños y el apoyo de fuentes secundarias como los líderes sociales, sacerdotes, pastores, policía, madres comunitarias, directores de colegio, hospitales, centros del adulto mayor y Familias en Acción, se avanza en las actividades para encontrar los adultos mayores.



“Estamos pidiendo a las personas que tienen en su familia un adulto mayor, que no ha sido buscado, identificado, que se acerquen a las Direcciones Locales de Salud para actualizar datos y para decirnos donde están y encontrar con mayor seguridad”, dijo la médica Lesmes

🗞 Son más de 143.000 mayores de 80 años que se vacunarían en el Valle del Cauca. El llamado es para que actualicen los datos personales en la EPS y así agilizar el proceso.

Vía ⁦@elpaiscali⁩ https://t.co/2kzjm7nRd4 — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) March 6, 2021

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que los contactos se hicieron a través de las bases de datos de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Esa información estaba en las plataformas y eso permitió ubicar a las personas que tenían esas edades en la primera fase de la vacunación.

A la fecha este es el balance que tenemos sobre la vacunación contra #COVID19 en Cali: @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/6eFAn9SXBm — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) March 5, 2021

"¿Cuáles dificultades hemos tenido? Muchos de estos grupos poblacionales no han actualizado sus datos. El porcentaje de contactabilidad está entre 50 y 60 por ciento en algunas EPS, por lo cual debemos fortalecer este trabajo, ¿Por qué no se ha llamado a toda la población? Es un universo de personas de más de 80 años, estimado entre 55.000 ó 56.000 personas y solo hemos recibido 3.600 biológicos. Por eso muchos no han sido todavía contactado", explicó la médica Torres.



Hasta ahora se han aplicado 1.537 en hogares de larga estancia. Otras 3.600 dosis ya fueron aplicados.



De esa manera, dijo la funcionaria, se debe esperar que vayan llegando más vacunas para llamar y lograr del 70 a 80 por ciento que es una meta.

