En el trimestre junio-agosto de este año, la tasa de desempleo en Cali A.M. fue 10,7% y registró una reducción de 3,6 puntos porcentuales (pps) frente a al mismo trimestre de 2021.

Esta información aparece en el más reciente boletín Ritmo Laboral, que elabora la Cámara de Comercio de Cali.



Según el análisis, Bogotá (-203 mil personas), Medellín A.M. (-55 mil personas) y Cali A.M. (-28 mil personas) fueron las ciudades del país con mayor reducción anual absoluta en el número de desempleados en junio-agosto de 2022.



En cuanto al desempleo juvenil, en junio-agosto 2022, Cali A.M. registró una tasa de 20,0%, cifra 4,6 pps inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2021.



La tasa de ocupación -que mide el grado de aprovechamiento de las capacidades productivas de la población en edad de trabajar- en Cali A.M. fue 59,6% en junio-agosto de 2022, 7,2 pps superipr a la registrada en el mismo periodo un año atrás.



Entre las 23 ciudades y principales áreas metropolitanas, Cali A.M. registró la cuarta tasa de ocupación más alta (59,6%) en junio-agosto 2022.

