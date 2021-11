Cali se vuelve escenario del encuentro más grande de los comics

Este domingo, el Centro Cultural Comfandi se convierte en el escenario de la segunda versión de la 'Comicteca Festival 2021', uno de los eventos más grandes del cómic de la ciudad, que busca generar espacios de acceso, reconocimiento y fomento a la cultura.

De acuerdo con los organizadores, esta versión contará con más de 25 actividades relacionadas con la cultura K-Pop, show drag, conversatorios, manga, coreografías, trivias y sala Lego.



También habrá concierto temático con espectáculo circense, además de talleres de dibujos y manualidades, de creación de personajes y de ilustración, tanto como exhibiciones y un concurso de cosplay.



En este concurso, los asistentes podrán ganar más de 1'000.000 de pesos en premios.



“Una de las apuestas de Comfandi es promover la cultura y convertirnos en la plataforma para las diferentes expresiones artísticas en la ciudad, generando espacios formativos y de entretenimiento para la diversión y armonía de los vallecaucanos como nuestra 'Comicteca'", dijo Fernando Díaz, gerente de Educación y Cultura de Comfandi.



"Invitamos a todos los apasionados por estas narrativas a que vivan una experiencia significativa en este Festival, que será presencial y contará con aforos limitados, garantizando los protocolos de bioseguridad, para brindar un evento seguro y responsable”, añadió el directivo.



Entre los artistas nacionales que participarán se encuentran Queen Daltónica, Light King, V1ENROSA, Darla Experiment, Sarah Houston; Step by Dance Academy, y el Colectivo Sésamo.



Estará, además, Steven Cárdenas, ilustrador, animador y diseñador de personajes animados, quien actualmente trabaja para la serie Villanos, de Cartoon Network.



Se espera la asistencia de familias, afiliados, público juvenil apasionado por el ánime, el cine, los superhéroes y la cultura K-Pop, usuarios de la Comicteca, asistentes a convenciones de cómics, empresas y comunidad en general interesada por el arte narrativo gráfico.



CALI