Las cifras de contagios empezaron a causar preocupación desde la semana pasada, pero el salto fue al cierre y comienzo del puente festivo.



El viernes primero de julio fueron reportados 2.894 casos nuevos en Cali, con un 25 por ciento de positiividad, es decir que de cada 100 pruebas, 25 salen positivas para el virus, dijo la secretaria de Salud Distrital, Miyerlandi Torres.



Su colega del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que hay aumentos en 30 municipios y 19 tienen cifras de cuidado.



La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Distrital de Cali entregó los datos que permiten establecer un aumento en el porcentaje de número de casos por el llamado nuevo coronavirus.



La doctora Miyerlandi Torres dijo que se debe dar alertas a las familias porque aumentan los menores de 18 años y los menores de 5 años con las infecciones respiratorias.



La funcionaria llamó la atención de la baja vacunación porque llegan menos de mil personas en busca de dosis. Se han reportado cerca de 45 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de ellos 20 no tienen dosis y otro porcentaje alto no cuenta con vacunación de refuerzo.



Durante junio se presentaron nueve fallecimientos. La mayoría no tenían dosis.



La noticia de nuevo pico provoca sorpresa porque el pasado jueves 30 de junio el Gobierno anunció el final de la emergencia sanitaria.



En Cali, donde se han aplicado 4'013.527 dosis de vacunas, se están suministrado menos de mil diarias.



La emergencia sanitaria cumpletaba dos años, pero en otras latitudes se ha regresado hasta medidas de confinamiento.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que la emergencia sanitaria fue una figura de tipo administrativo que "nos permitió al Gobierno nacional, al departamental y a los gobiernos locales el uso de recursos diferentes, el traslado de recursos de un lugar a otro y la contratación directa. No tiene nada que ver con la pandemia, seguimos con covid-19 en el departamento del Valle del Cauca y las medidas de protección personal y la vacuna".



Lesmes subrayó que "en el departamento continúa el aumento progresivo de casos y que se hace necesario entre los ciudadanos usar tapabocas especialmente en espacios cerrados o entre quienes presentan síntomas gripales, además de completar esquemas de vacunación y acceder a los refuerzos del biológico".



El reporte departamental supera los 3.400 casos, seis muertes y hay 63 personas en cuidados intensivos. "Es un claro pico que se va configurando", dijo



Las doctoras Lesmes y Torres insisten en que el nuevo coronavirus “continúa produciendo enfermedades graves, deja secuelas e, incluso, ocasiona la muerte. El cuidado, principalmente a través de la vacunación, sigue y seguirá siendo prioridad”.

