Entre innovaciones y adioses, la rumba caleña intenta salir a flote

Las restricciones por la sombra del covid-19 han puesto a tambalear el patrimonio de la rumba de Cali. La Alcaldía acaba de establecer toque de queda desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente. La rutina fiestera no es antes de las 9 ni 10 de la noche.

MalaMaña Salsa Bar, encabezado por Alfonso Santamaría, le apuesta a una posible solución con la ‘Tempranoteca’.



La idea tiene tanto de rumbear temprano como de un entorno bioseguro, adaptándose a las normas que rigen en la ciudad.



Santamaría dice que Semana Santa fue dura. “Fue difícil sostener las nóminas y funcionamiento hasta las 10 de la noche. Ahora a las 8 nos lesiona aún más. Pero al son que nos toquen, bailamos. De eso se trata, reinventarnos y por eso es la iniciativa”, anota.

¿Una 'Tempranoteca'?

La apertura será desde las 4 p. m. “Venimos manejando distanciamiento entre las mesas. El aforo es del 30 por ciento y a veces está por debajo porque no ha estado fácil. La afluencia tampoco es constante. Tiene picos”, comenta.



El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (e) de Cali, Guillermo Londoño, reconoce que son medidas que golpean a este sector de la economía. “Cali es una ciudad de servicios y el sector nocturno es un valor cultural. Estamos haciendo esfuerzos y siempre será necesario poder hacer mucho más para ayudar”.



Asegura: “Añadimos dos horas más para el cierre de operaciones de forma presencial y así tanto bares como restaurantes no cierran a las 7 de la noche”.



Es por eso que ante esta situación, la Administración local alista un plan de apoyo para sectores como los que dependen de la noche.



En contraste, Santamaría señala: “Sin ser desagradecido, pero los servicios públicos y el arriendo no los puedo ir a pagar con un mercado”.



Menciona que tienen la esperanza puesta en que la gente acuda a la ‘Tempranoteca’ que se hará este viernes y sábado.



“Reactivamos a partir de reservas. Las cosas van bien y es una cultura en la que la rumba y la salsa es en horas avanzadas. Con todas estas restricciones, el público nos ha brindado su cariño y han asumido los horarios”, concluye.

Dolor por los 27 años de historia de Zaperoco Bar

En 1993, Zaperoco abrió sus puertas de la mano de tres amigos amantes de la salsa y la música cubana. Ajenos, propios y extraños, se dieron cita en este lugar.



Considerado como ‘el templo de la salsa’, tuvo noches de gloria en voz de Jairo Varela, Roberto Roena, Carlos Lebrón, Yuri Buenaventura, Isamel Miranda, Roberto Blades, entre otros.

Sin embargo, a raíz de la pandemia, la crisis fue inminente. “A pesar que la salsa se detiene, los impuestos no”, dijeron sus propietarios.



Hasta que, por medio de sus redes sociales, informaron que tras 27 años de historia y salsa, cierran sus puertas.



GUSTAVO MOLINA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

CALI

