En la calle 13 con carrera 5, en el centro de Cali, un joven que sería un menor de edad, estaba siendo pateado y linchado por una turba.

De inmediato, el intendente José Hermes Cardona, con 16 años en la Policía, expresó que quiso salvaguardar su integridad. Este caso sucedió el pasado viernes 14 de octubre.

En el video difundido en redes sociales, se escucha a algunos ciudadanos diciendo que sin violencia y clamando por el cese de este ataque en plena vía.



"Lo hice sin importar mi vida. Como me abalancé encima del joven, la comunidad también me agredió, me golpeó. Hubo un momento, de reojo, observé que un ciudadano en la parte de atrás tenía un arma cortopunzante", dice.

"Yo traté de quitársela me hirió un dedo, una cortadura superficial. En ese momento, yo no pensaba en nada, pero esperaba que pronto pudiera llegar el apoyo. Me sentía muy agotado, cansado, golpeado, pero me sentía bien de que pudimos salvar a esa persona, pudo conservar su vida". El oficial sigue narrando.



Manifestó que al revisar su chaleco cuando se lo quitó vio que tenía cortadas.



"Lo importante era que el joven pudiera conservar su integridad", repitió el policía que pidió a la población no tomar la justicia por mano propia.



Surge el debate de que si las personas que son señaladas como presuntos asaltantes, sean culpables o inocentes, no deben ser heridas o atacadas. Son las autoridades las que deben intervenir para llevar a estos sospechosos a la justicia ordinaria.



Es así que el sábado anterior, 8 de octubre, la Policía Metropolitana de Cali informó el caso de un hombre en el barrio Floralia, en el nororiente de la ciudad, que también fue rodeado por una turba enardecida, que lo linchó, lo golpeó con objetos. El hombre se encaramó en un tejado y allí, otras personas trataron de agredirlo.



Según la Policía, entre la multitud había un ciudadano con un arma traumática, que luego fue decomisada.



Finalmente, la Policía indicó que este hombre señalado como presunto ladrón no habría cometido el delito.



