En Calipso de Cali levantarán bloqueo y allí seguirán en asamblea

En Cali hay movilidad en zonas del norte, sur, en el oeste y en el centro. De los bloqueos en el oriente están los puntos de Calipso y Puerto Rellena, dos de los más críticos en lo que va del paro.



De 26 bloqueos que la ciudad llegó a tener en estos 57 días, esos dos puntos se mantienen.

No obstante, la Unión de Resistencia Cali Primera Línea Somos Tod@s, movimiento ciudadano de jóvenes, líderes, profesionales, universitarios, estudiantes, trabajadores, técnicos, entre otros, informó que este jueves se llevará a cabo el levantamiento del bloqueo en Calipso.



Este punto ha sido llamado por los jóvenes y manifestantes de la URC como Apocalipso o Punto Madera, el cual se levantará este jueves, de acuerdo con el anuncio de este movimiento.



El alcalde Jorge Iván Ospina ha venido sosteniendo acercamientos con la URC para levantar los bloqueos y avanzar en los diálogos, todo de manera pacífica, en medio de cuestionamientos que dieron como resultado la orden del Juzgado 16 Administrativo Oral de Cali de suspender el decreto que respaldaba los diálogos, orden que luego fue revocada, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó vigente dicho decreto, en segunda instancia para avanzar en los acuerdos.



"El día 23 de junio deseamos expresarle nuestra decisión de retirar nuestro punto físico de bloqueo Apocalipso, el cual constituía una forma de presión en el marco de la protesta social", se lee en el comunicado de la URC Cali.



No obstante, como lo señalaron el alcalde Ospina y la URC, se cayó el decreto por una demanda, pero los diálogos continuaron, pensando en el clamor de los manifestantes desde que se inició el paro.



La URC dice en el comunicado que aunque se levantará el bloqueo en Calipso, el paro continuará allí, mediante una asamblea permanente. El compromiso, por lo tanto, será permitir la movilidad y seguir avanzando en los diálogos con la Alcaldía, que, además, se han venido adelantando de la mano de la Iglesia y de la comunidad internacional.



"Este punto se declara en asamblea permanente, no sin antes dejar claro que el paro no se levanta. Este continúa, pues nuestra lucha no se expresa solamente en el bloqueo de las vías, nuestra lucha se expresa en la organización de base que permita procesos barriales, pedagógicos y culturales que den frente y combatan las políticas de muerte y desigualdad del Gobierno Nacional, consolidados desde un poder narcoparamilitar", dice el comunicado.



"Esta es una metamorfosis en la que seguiremos tejiendo barrio con barrio. Por eso invitamos a la comunidad para que nos acompañe el día 24 de junio en Apocalipso (...)", continúa.



En este proceso se destacó el papel de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en cabeza de Danis Antonio Rentería Chalá.



El presidente de la Asamblea del Valle del Cauca, Manuel Laureano Torres, exaltó y felicitó el desbloqueo voluntario como reconocimiento a la comunidad caleña.



“Seguimos apoyando el diálogo, con autoridad y sin bloqueos para que la comunidad no se afecte”, expresó.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, coronel (r) Carlos Javier Soler, dijo que no se pueden permitir bloqueos y que en caso de que ocurran y agotados los diálogos, la Fuerza Pública intervendrá para levantarlos.



En Puerto Rellena que ha sido llamado por los manifestantes como Puerto Resistencia se buscan las mismas salidas con el diálogos para evitar disturbios que terminen en tragedias y sumando más muertes en lo que va del paro.



