Empresarios de Cali crearon veeduría para que los escuchen en el paro

Cerca de 100 personas, la mayoría empresarios, conformaron la veeduría Valle Pacífico. Su objetivo es rescatar el civismo, la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y la unión en Cali.

El movimiento ciudadano surgió de las diferentes situaciones que ha atravesado la capital del Valle del Cauca desde el 28 de abril pasado, cuando comenzó el paro nacional y que hoy la tiene sumida en una profunda crisis social y económica.



El arquitecto Juan Manuel Herrera, los abogados Luis Guillermo Salazar y Ricardo Peláez y una empresaria que pidió mantener su anonimato señalaron que el propósito de esta veeduría es que al sector privado, los generadores de empleo y los grandes contribuyentes de Cali los escuchen. “Nos hemos unido y hemos buscado mecanismos dentro de la legalidad para poder contrarrestar esta situación y para poder decir: nosotros existimos, nosotros tenemos derechos y los derechos de los protestantes terminan cuando comienzan a vulnerar nuestros derechos”, explicó Peláez.



El abogado Peláez agregó que algunas de las organizaciones de Derechos Humanos que han estado en la ciudad desde el 28 de abril pasado solo escuchan a los manifestantes. “Estas supuestas organizaciones deberían ser garantes para toda una población, pero vemos con mucha preocupación que para nada han sido garantes con los empresarios”, señaló Peláez.



Los portavoces de la veeduría revelaron que otra de sus finalidades es liderar la revocatoria del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Sin embargo, aseveraron que la veeduría no tiene intereses políticos. “Si el alcalde fuera uribista, liberal, conservador, de la corriente que fuera, de derecha o izquierda, estaríamos haciendo exactamente lo mismo porque no está cumpliendo con su cometido. Nos tiene olvidados, no nos protegió, nos sentimos solos”, señaló la empresaria.



Manifestaron que son respetuosos de las manifestaciones pacíficas, pero que están en contra de los bloqueos de vías, el vandalismo, el saqueo a establecimientos comerciales y la destrucción de bienes privados y públicos. En este último punto resaltaron los ataques que durante el paro se han hecho a la infraestructura y los buses del Sistema integrado de transporte masivo MIO que dejan pérdidas cercanas a los $ 55.000 millones.



Con la veeduría también buscan realizar un trabajo social para que los jóvenes tengan otras perspectivas.



A la pregunta de si han recibido comentarios negativos, e incluso amenazas, por haber conformado la veeduría, sus voceros respondieron que hasta el momento solamente han tenido apoyo y muchas personas se han sumado a la iniciativa.

