El 28 de abril del 2021 será una fecha difícil de olvidar para los caleños. Ese día, cuando comenzó el estallido social en Colombia, en la capital del Valle del Cauca se iniciaron semanas de terror. Decenas de muertos, heridos, bloqueos, así como la destrucción de buses y estaciones del MIO fueron algunas de las escenas.



Sin embargo, esos días oscuros quedaron en el pasado y hoy Cali es otra. Cali lucha por ser una ciudad mejor e intenta reivindicar las problemáticas que motivaron a miles de ciudadanos para salir a las calles.

El camino no ha sido fácil, y tampoco lo será, pero ya se comenzó cuando los mismos caleños, miembros de la primera línea, empresarios, fundaciones sociales y ciudadanía en general se sentaron a conversar y a buscar una solución.



Esto se dio gracias a Compromiso Valle, iniciativa formada por varios actores de la sociedad caleña en la cual todos se sentaron en la misma mesa.



Tras más de cinco meses de trabajo, han ayudado a más de 15 mil personas que estaban buscando una oportunidad que les había sido esquiva.

Una de las líderes de la protesta social en Cali, conocida como la Ratona y quien estaba al frente del punto de las Mil Luchas, recuerda que cuando iniciaron los bloqueos el propósito fue decirle a la gente que también “son pueblo” y así sacarlos un poco de “la comodidad”. Y esta protesta, explicó, estaba motivada, básicamente, por falta de oportunidades.



Es ahí donde entran los empresarios para tratar de aportar una solución. Si bien los estaba afectando económicamente, se dieron cuenta que había problemáticas sociales a las que podían aportar.



María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, contó que los empresarios decidieron buscar una solución, pero sabían que para ello debían ir a las comunidades para conocer cuáles eran sus reclamos. Esto lo hicieron con la ayuda de fundaciones que llevan años trabajando en las comunas más vulnerables de la ciudad.

Monumento de la Resistencia en Cali, en Puerto Rellena. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Empezamos a ver que lo que había detrás de la protesta, la esencia de lo que se estaba reclamando, eran cosas sencillas, pero muy importantes, como comida y oportunidades para jóvenes”, aseguró Ulloa.



Es así como después de varios acercamientos con la Unión de Resistencia Cali (URC), de ir a los bloqueos y de demostrar que su intención era ayudar, así como que no había nada político de por medio, se ganaron la confianza de un sector de los manifestantes y comenzaron a trabajar para ayudar a los jóvenes y a las comunidades más vulnerables.

“Vimos que realmente eran los empresarios que sí se estaban tocando y querían colaborar. Decían: 'No podemos solucionar todo, pero queremos ayudar', y empiezan a ofrecernos y mostrarnos oportunidades en estudio y enfoque en emprendimiento. Eso era exactamente lo que estábamos buscando”, dijo la Ratona.



Entonces, en Compromiso Valle se plantearon seis prioridades: empleo, seguridad alimentaria, emprendimiento, proyectos sociales, liderazgo y educación. Esos eran los principales reclamos de los manifestantes, y la unión de empresas y fundaciones podía hacer grandes aportes.



“Lo más bonito que ha hecho Compromiso Valle es el tema de construcción de confianza, de sentarnos todos en la mesa y mirarnos al mismo nivel”, explicó Christine Armitage, directora ejecutiva de la Fundación Sidoc.

Compromiso Valle se planteó seis prioridades: empleo, seguridad alimentaria, emprendimiento, proyectos sociales, liderazgo y educación Foto: Compromiso Valle

En ese sentido, opinó Edison Giraldo, empresario vinculado con Compromiso Valle, “vimos que había que salir a conocer, porque era algo que se nos escapaba mucho del radar, sobre todo a los empresarios, y así es como vamos resultando en las diferentes comunas”.



En total son 31 proyectos con los que en 5 meses, entre julio y noviembre, 15 mil personas de Buga, Candelaria, Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura se han beneficiado.



Por ejemplo, se están ampliando comedores comunitarios, también se invirtió en formación académica y así facilitar la obtención de empleo. Además, hay programas para emprendedores y están empoderando a jóvenes que quieren ser líderes sociales.

Y aunque ahora van 15 mil, la meta es llegar a 30 mil personas en el Valle del Cauca. Pero esto, además de voluntad y unión, que está a cargo de Propacífico, necesita recursos.



Es así como gracias a los más de 87 empresarios y más de 85 personas naturales se han gestionado $ 47 mil millones.



“El realismo que han tenido los procesos es lo que nos ha llenado de confianza. Realmente es la careta de oxígeno de muchos pelaos, porque si nos quedamos esperando la institucionalidad, estaríamos todavía en las calles”, señaló la Ratona.

Ahora, en Cali y sus alrededores se habla de la importancia de cambiar las realidades que se viven en muchos barrios y no ser ajenos a las problemáticas sociales. Foto: Compromiso Valle

Pero no se unieron todos los puntos de protesta, y tienen sus razones, dicen desde Compromiso Valle. No obstante, dijeron que las puertas están abiertas y les piden que aunque no están en el programa, respeten a quienes sí están.

Pero más allá de las cifras, en Cali sí sienten un cambio. “Ha sido mucho, por eso he sido tan enfática en seguir y que ojalá se unan más empresas y hasta el Estado. Es un proceso que está cambiando vidas”, comentó la Ratona, para quien no hay nada más gratificante que caminar por su barrio y no ver a muchachos en sin hacer nada, pues ahora se están capacitando y tienen empleo. “Ya no se quedan hasta tarde por ahí porque saben que deben madrugar a trabajar”, concluye.



En eso coinciden desde Compromiso Valle, pues creen que el 28 de abril se “destapó una olla a presión” y ahora en Cali y sus alrededores se habla de la importancia de cambiar las realidades que se viven en muchos barrios y no ser ajenos a las problemáticas sociales.



“Cada día escucho a más gente hablar de la importancia del dialogo y construir colectivamente. Estos meses se ha movilizado una consciencia colectiva importante y eso se respira en la ciudad. Además, hay ciudadanos más dispuestos a contribuir a la solución. Se ha vuelto moda hablar de diálogo social. Es una oportunidad que no podemos perder”, concluyó Armitage.

MATEO GARCÍA

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

En Twitter: @Teomagar

