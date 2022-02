La decisión del Ministerio de Salud de no exigir el tapabocas en espacios públicos a partir de este miércoles no aplica en Cali porque la vacunación contra el covid-19, con esquemas completos, no es del 70 por ciento o más.



(Le puede interesar: Ciudades y municipios que dejarán de usar el tapabocas en espacios abiertos)

La secretaria de Salud de la capital del Valle del Cauca, Miyerlandi Torres, señaló que en esta ciudad aún no se cumplen con las condiciones requeridas para retirar el uso de tapabocas obligatorio en espacios públicos.



(Puede leer: 'No comparto aborto a 24 semanas porque ya son embriones': alcalde de Cali)

​

"Estamos en un 83,6 por ciento de cobertura de primeras dosis y un 67 por ciento con el esquema completo", explicó Torres.



En las últimas horas, la autoridad de salud pública de Cali cambió la estrategia de vacunación para aumentar la cobertura de esta. Desde el primero de marzo próximo solo se mantendrán cinco megacentros de vacunación en Cali: La 14 de Calima, el Estadio Pascual Guerrero, Premier El Limonar, La 14 de Pasoancho y el Centro Comercial Unicentro.



(Le puede interesar: Por temor a paro armado suspenden transporte público de Cali al Cauca)



La secretaria de Salud señaló que no se ha evidenciado asistencia relevante a los megacentros, por lo que la tarea se enfocará en llevar los biológicos a territorios para fortalecer la inmunización.



(No dejen de leer: Autorizan levantar uso de tapabocas en municipios con vacunación del 70 %)



"Se busca fortalecer la extramuralidad y estar en los territorios donde están las personas que han estado reacias a la vacunación. Por eso, es necesario estar nuevamente en la calle", precisó Torres, y explicó que "los megacentros se dejarán para la población que sigue llegando de manera esporádica y espontanea, con aplicación entre 500 y 600 dosis al día, por lo cual es pertinente mantenerlos".

Más noticias de Colombia

Los líderes campesinos de Bolívar asesinados en Cesar tenían amenazas

Juez ordenó cinco días de arresto contra alcalde de Cartagena, William Dau