Vacunados podrán ir a ver fútbol en el estadio Pascual Guerrero

El anuncio que muchos hinchas del América de Cali estaban esperando llegó este martes, por cuenta del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



El estadio Pascual Guerrero volverá a tener público en sus graderías con un aforo del 70 por ciento de personas que tengan el esquema completo de vacunación.

“Entendiendo que quienes están vacunados pueden ir al estadio, y así incentivar el proceso de vacunación. Sin embargo, si no se tiene la vacuna habrá espacios más limitados y el aforo es más reducido”, afirmó el mandatario caleño.



En cuanto al protocolo de bioseguridad, el alcalde Ospina aseguró que la comisión local de fútbol se encuentra “discutiendo sobre el tema”, que incluye lavado de manos previo, ubicación de personas, etc.



A través de dependencias como la Secretaría del Deporte y la Recreación, la Alcaldía trabaja en los protocolos de ingreso al público.



“Estábamos en alerta roja, pasamos a alerta naranja, esperamos para el próximo partido del América – Once Caldas, que es el 8 de agosto, mirar la posibilidad de tener aforo en el Pascual Guerrero”, indicó Carlos Diago, secretario del Deporte.



Para el mandatario de los caleños, a través de esta medida busca estimular el proceso de inmunización, que permita reactivar más sectores económicos de la ciudad.



Cabe recordar que en el estadio 'Sanfernandino' también se adelanta la construcción del Centro Empresarial y de Negocios, que se encuentra en un 75 por ciento de ejecución física.





