El hombre que entuteló a Presidente por tuit de Virgen de Chiquinquirá

Ante una acción de tutela, el Tribunal Superior de Cali fijó 48 horas, después de la notificación, para que el presidente Iván Duque elimine el trino del pasado 9 de julio que dice: "Respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquitá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país".



El abogado Víctor David Aucenon Liberato, con apellidos bogotano e italiano, dice que solo gana la satisfacción de un constitucionalista. Y que días antes iba a entutelar a la Vicepresidente por un trino similar.

La decisión del Tribunal, al acoger la acción de tutela, causó revuelo en sectores políticos y religiosos e incluso con pronunciamientos de organizaciones de ateos.



Aucenon Liberato, graduado hace seis años en la Universidad Santiago de Cali e integrante de un grupo de abogados en Cali, considera que es probable que el proceso suba hasta las altas cortes.



Desde la Presidencia se argumenta que “no existe una regulación específica sobre lo que el Estado, a través de sus entidades públicas, puede o no hacer en materia religiosa, para evitar atentar contra la neutralidad y la laicidad con los que debe actuar, pues los pronunciamientos sobre el tema han sido jurisprudenciales; además, que dicho tuit no tiene carácter de exigible, ni constituye un acto oficial”.



El abogado se refiere a la controversia desatada por la acción de tutela:



¿Cuáles son las razones para la tutela contra el trino del Presidente?



Son varias. Una es que no se respetan los derechos a la libertad de cultos ni se cumple la separación entre la religión y el Estado. La idea es ponerle freno a que se usen las convicciones o imágenes religiosas en política. Soy constitucionalista y no creo que debamos volver a que se desconozcan las creencias y que estas se pongan en contextos inadecuados cuando hay creencias que no tienen ningún tipo de adoración a la Virgen de Chiquinquirá.

¿Por qué decidió presentar esta tutela?



Solo unos días antes había pensado en una tutela similar cuando la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, puso un trino en la cuenta oficial un mensaje religioso, pero ella lo retiró. Y, entonces, vino, casi simultáneamente, el del presidente Iván Duque. Por ello mi argumentación de que se trata de algo sistemático y regresivo.



¿Pensó que esto le generaría debate?



Entendía que podía darse un revuelo ante tanta desinformación. Hay gente que me ha amenazado con frases como que 'si me siento muy machito, que me van a buscar...' Pero no me quiero poner como víctima, entiendo que eso se debe a una falta de conocimiento en lo jurídico. Esto no es algo personal contra el Jefe de Estado. La sentencia busca que se abra un análisis y su debate sobre planteamientos en el uso de los trinos oficiales.



Hay quienes aseguran que usted busca ganancias...



Solo hay un beneficio, es la satisfacción de haber actuado en lo jurídico y lograr que la Constitución prevalezca, algo en lo que he estudiado y trabajado.



También dicen que es de un partido político...



Para nada. No he estado en partidos ni he sido activista de candidatos. Cumplo con mi derecho de ejercer el voto.



¿Es usted un católico ferviente?



Tampoco es mi fuerte, me criaron como católico, pero no soy un devoto. De todos modos, es algo que me parece interesante en asuntos del derecho.(Lea también: Conductor de Martín Elías, acusado de homicidio culposo no irá a cárcel)

¿Qué tanto acude a la tutela?

He hechos miles de tutelas, pero esta sería la primera con un funcionario de alta dignidad. He tenido algunas acciones que pueden calificarse como curiosas, pero que defienden derechos como el de un estudiante al que sacaban del colegio porque no se cortaba el cabello.



¿Qué le dicen en su casa?



Todos me apoyaron. Una tía me dijo que con Dios no me metiera, pero le argumenté que no me he metido con Dios, solo que sigo mi formación alrededor de la Constitución de Colombia.

