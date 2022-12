La Feria de Cali se sigue abriendo paso en su edición número 65.



Sin embargo, pese a la prohibición de cabalgatas desde hace 15 años, cuando el recorrido equino dejó de abrir la festividad para que 2.500 artistas de más de 30 escuelas de baile se tomen el desfile inaugural del Salsódromo, cada 25 de diciembre, en este año, muchos ciudadanos violaron la restricción.

No solo hubo cabalgata en barrios, como Nápoles, en zona de la ladera o del suroccidente caleño.

NOS ENVÍAN DENUNCIA 📢

Las cabalgata no están prohibidas en la #FeriaDeCali? Esto ocurre en el barrio napoles sobre toda la calle 3ra pic.twitter.com/MIrZXAbK2k — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) December 26, 2022

También, en el suroriente, en Ciudad Córdoba, y en el oriente, en barrios del distrito de Aguablanca, como República de Israel.



(Lea también: El drama de madre en Cali para que autoridades busquen a su hijo desaparecido)



Hubo hasta un caballo que era tirado por una motocicleta, el mismo 25 de diciembre.



Ante el panorama, el alcalde Jorge Iván Ospina declaró: "Existen algunos energúmenos, queriendo tener una cabalga cuando están prohibidas".



Dijo que es un delito de maltrato animal con cárcel.



(Además: La pareja que vendía lotería falsa a soñadores de electrodomésticos y dinero



"El verdadero caballista no expone a su caballo, no lo expone a un suelo no apropiado" y "no ejerce frente a él ningún tipo de maltrato", añadió el mandatario.



A la situación se sumó hechos aislados, pero de homicidios, horas después del arranque de la Feria.



(Lea también: Video y $ 20 millones llevan a la captura de sospechoso de crimen de Policía)



Esa noche del domingo se identificaron las dos víctimas.



Eran Johnny Andrés Torres, de 18 años, en la carrera 67 con calle 13, en el barrio El Limonar, el cual, está ubicado en el sur caleño. Murió por herida de disparo.



En ese mismo barrio fue asesinada otra persona, al parecer, cuando estaba de rumba. La víctima fue Luis Carlos Díaz, de 20 años.



(Lea también: La pesadilla de un extranjero secuestrado, logró que lo rescataran para Navidad)



En los dos primeros días, en la Feria hubo 15 homicidios, luego de que en la noche del 24 de diciembre no se registró ni uno solo, siendo un hecho histórico en Cali.



En la Policía Metropolitana de Cali informaron que los homicidios desde el domingo hasta ahora no tienen nada que ver con la Feria.



CALI