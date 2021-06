Dos jóvenes fueron asesinados en sector de manifestaciones de Cali

Cuando la Alcaldía, la Gobernación del Valle, la Iglesia, la ONU y la OEA firmaban un acuerdo de garantías para la mesa de diálogos con Unión de Resistencias, un doble homicidio sacudió el sector del Paso del Comercio, donde se cumplía una velatón en memoria de personas muertas en el paro nacional.



En esa misma zona, hace un mes, se registraron las muertes de dos jóvenes atribuidas por los manifestantes a la Policía.



(Lea en contexto: Dos muertos tras balacera en punto de concentración del paro en Cali)

Según las primeras versiones, en la noche de este lunes en Paso del Comercio, nororiente de Cali, se realizaba una velatón por personas muertas en distintos sucesos relacionados con la protesta que se inició el miércoles 28 de abril.



El acto se cumplió y no pocos manifestantes permanecieron en el sector. Pasada la medianoche se registraron unos disparos que causaron revuelo y temores en ese punto de concentración, donde se cierra el paso hacia Palmira y el centro y suroriente del Valle del Cauca.



(Además: Él es Andrés Escobar, civil que aparece disparando en videos de Cali)



No hay suficiente claridad sobre las circunstancias en las que se presentaron esas detonaciones de arma de fuego.



Una primera versión indica que la agresión fue cometida por los ocupantes de una motocicleta que se alejaron de la zona.

En el asfalto quedaron los cadáveres de dos hombres. Uno de ellos es identificado como Jhoan Stevens, quien sería del Primera Línea, como se llama a quienes están en las barricadas. Del otro hombre no se dispone de datos sobre su identidad.

En el sitio no se permitió el ingreso de Policía ni Fiscalía, en cambio, se solicitó la presencia de la Arquidiócesis de Cali, para la entrega de los cuerpos.



( Lea en contexto: Acuerdan garantías para diálogo con Unión de Resistencias en Cali )

El doble homicidio tuvo lugar después de ser suscrita la firma del decreto que permite el inicio de la mesa de diálogos entre la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, con la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas.

Otros casos

Este lunes fueron asesinados dos jóvenes en inmediaciones del punto de concentración de Puerto Rellena, hoy Puerto de Resistencia, en el suroriente de Cali. La Policía dice que ese caso se debe a enfrentamientos entre pandillas del sector.



El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que los uniformados no pudieron acceder al sitio. Más tarde llegaron dos personas heridas a urgencias de una clínica de la ciudad.



El oficial dijo que "representantes de los Derechos Humanos confirmaron que habían hallado dos cuerpos en la zona, pero algunas personas no permitieron el ingreso de la Policía Judicial ni del CTI de la Fiscalía para el levantamiento y los cadáveres fueron entregados a la Cruz Roja”.



El pasado sábado primero de mayo en el Paso del Comercio murió baleado el estudiante Yeison Rodríguez Angulo y el 2 de mayo fue asesinado el artista Nicolás Guerrero. Los ataques son atribuidos por manifestantes a la Policía, pero los casos no han sido aclarados.

Lea más noticias de Colombia

Denuncian que a joven lo metieron en tanqueta y luego apareció quemado

3 menores, a centro juvenil por atentado en estación de Policía Cali