Dos capturados por atentado en Llano Verde, pero siguen interrogantes

La Policía Metropolitana de Cali informó la captura de dos hombres, investigados de haber arrojado una granada durante el sepelio de los cinco menores masacrados en un cañaduzal del barrio Llano Verde. El acto se llevaba a cabo en un parque de este sector en el suroriente de Cali.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general Manuel Vásquez, el atentado no habría tenido relación con la masacre que conmocionó a todo el país, el pasado 11 de agosto.



El atentado sucedió el 14 de agosto, causando una muerte y 14 heridos.



Mientras sigue prófugo alias Mono, el tercer presunto sospechoso de la masacre de los menores, con edades entre los 14 y los 16 años, el oficial señaló que el atentado no iba dirigido contra los familiares de las víctimas, pero tampoco contra la Policía o la estación que está cerca del lugar donde se registró la explosión.



De esta manera, sigue la incertidumbre de las familias que señalaron que habría más responsables en la masacre.



Este hecho causó tal repudio que hasta el presidente Iván Duque y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, viajaron el 15 de agosto a Cali para informar sobre las dos primeras capturas en este proceso.



Se trata de Jefferson Marcial Angulo Quiñónez y Juan Carlos Loaiza Ocampo, quienes no aceptaron cargos durante la audiencia de imputación.



Ambos detenidos, con medida de aseguramiento en un centro penitenciario, declararon en la audiencia que 'Mono' habría sido la persona que disparó contra los menores. No obstante, la Fiscalía indicó que cuatro de las cinco víctimas tenían disparos de gracia, es decir, en la cabeza.



CALI

