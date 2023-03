En las últimas semanas se han incrementado las lluvias en Cali y el Valle del Cauca, y por consiguiente, el aumento de enfermedades respiratorias.



Es por eso que las autoridades de salud recomiendan tanto a niños como adultos a vacunarse o completar sus esquemas ante el covid-19.



En IPS y centros médicos están disponibles las vacunas para aquellas personas que deseen aplicárselas.



Algunos de los puntos:



Centro de salud de Calima (Calle 67 # 6N - 00). Atienden de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.



Centro de salud La Rivera (Cra 1G # 65 – 35). Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Intercalado con toma de citologías.



Centro de salud Popular (Carrera 2da. # 45AN - 77). Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.



Centro de salud Puerto Mallarino (Cra 9 # 76 - 35). Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.



Centro de salud San Luis II (Calle 72C # 1A 2 - 61). Lunes a viernes de 7:30 a 11:00 a.m.



Hospital Joaquín Paz Borrero (Carrera 7A Bis Calle 72). Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. RN se vacuna en partos de lunes a domingo.



Puesto de salud Siete de Agosto (Carrera 11B Calle 72 esquina). Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Intercala atención de los otros servicios.



Comfenalco Valle sede Tequendama (Calle 5B # 39 - 38). Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Vacuna contra el VPH

Hasta este 10 de marzo se adelanta en la ciudad una jornada especial de vacunación para niñas entre los 9 y 17 años de edad, con primeras y segundas dosis, con el fin de prevenir el cáncer de cuello uterino y otras afectaciones relacionadas con el Virus del Papiloma Humano (VPH).



De igual manera, se aplicarán las segundas dosis a mujeres entre los 18 y 27 años en los diferentes puestos de vacunación públicos y privados de la ciudad en el horario de 8 a. m. a 4 p.m.



También se realizan vacunaciones en universidades, así como en algunos centros comerciales (Santiago Plaza, Calima, Aventura Plaza, Único y Río Cauca).

