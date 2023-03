Este año regresa el evento que puso a Cali nuevamente en el radar de la moda nacional e internacional: la segunda versión de Cali Distrito Moda, evento de gran plataforma que el año pasado batió récord de participación de diseñadores y asistencia de público.



Para este 2023 el recinto escogido es el Centro de Eventos Valle del Pacífico, localizado a cinco minutos de Cali sobre la autopista Cali-Yumbo.



Este lugar albergará a los más de 25.000 asistentes que se esperan durante los tres días que durará el evento.



Para sus pasarelas, en esta ocasión, habrán además, dos escenarios alternos.



Uno de ellos estará ubicado en el primer piso del centro comercial Pacific Mall. Allí se desarrollarán las pasarelas de Distrito Pacifico, las cuales estarán a cargo de reconocidos profesionales del diseño local y nacional. Pacific Mall se vincula por segundo año consecutivo a la plataforma de moda más grande que tiene Cali y el Vale del Cauca.



El tercer recinto estará localizado en el Hotel Marriott Cali, donde el público podrá presenciar trunk shows durante los tres días de programación a las 12:30 pm. La idea es que este espacio sea aprovechado para que los amantes de la moda aprecien las más recientes colecciones de creadores colombianos y extranjeros mientras disfrutan de un delicioso almuerzo. La mezcla perfecta de moda, estilo y comida gourmet.



En cada uno de estos espacios se vivirán experiencias únicas que le darán acogida a diseñadores, modelos, marcas seleccionadas, patrocinadores y público en general.



La Segunda Versión de este importante evento se llevará a cabo del 1 al 3 de junio.



Se espera la participación de 40 diseñadores y marcas, de los cuales a tres meses para la realización de Cali Distrito Moda 2023, ya 23 están confirmados.



Diseñadores de países como Colombia, Panamá, México y Estados Unidos adornarán los tres escenarios con sus más recientes colecciones. Ellos son: Aldrin Ayuso, Almagua by Vanessa Giraldo, Aura Botero, Carlos Valenzuela, Colectivo FADP, Cosa Nostra, Croquis by Margarita Yepes, Edwin D´Angelo, Guio DiColombia, Hugo Puentes, Iesus, ISGO by Diego Rivas, Jezreel, John Mesías, Juan Enríquez, Kathe Zapata, María del Mar Zambrano, María Gracia Atelier, Paola Arango, Rubén2, Samara Wells, Ters Apparel, TRZ by César Jaramillo y Victoriana Design by Carlos Marín.



Se irán agregando más nombres a medida que la curaduría de la Cámara de la Moda Vallecaucana continúe seleccionando cuidadosamente a más profesionales del diseño que participarán en esta segunda edición de Cali Distrito Moda 2023.

Casting oficial de modelos

Más de 700 modelos asistirán al casting oficial de Cali Distrito Moda 2023, programado para el próximo lunes 13 de marzo a las 2 de la tarde en el teatro estudio del canal regional Telepacifico.



Una cifra muy representativa, puesto que uno de los objetivos de la Cámara de la Moda Vallecaucana y su director, el diseñador Guio Di Colombia, es apoyar la reactivación económica de la industria de la moda, el diseño y la confección, una de las más golpeadas por la pandemia del Covid-19.



La mayoría de los modelos provienen de agencias caleñas y vallecaucanas, pero también provienen de otros departamentos.



Para poder participar en el casting, cada modelo tuvo que inscribirse primero en la plataforma de Cali Distrito Moda 2023.



