Así serán las misas en tiempos de pandemia en Cali

El domingo pasado, en cuatro templos católicos de Cali la fe movió el temor al contagio del covid-19 de quienes asistieron a las primeras eucaristías programadas como parte del plan piloto que se inició en algunas ciudades del país para preparar el regreso gradual de las celebraciones religiosas con la presencia de fieles.



En Cali se celebrarán esta semana eucaristías en las parroquias de San Fernando Rey, San Felipe Neri, La María, el Santuario de Fátima y la Catedral San Pedro. Si los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades de salud se cumplen, poco a poco se irán abriendo más templos.

Las primeras eucaristías que se celebraron en Cali, dentro de este ensayo que también se realizará en los departamentos de Caldas y Casanare, se vieron “extrañas”. Atrás quedaron las aglomeraciones de las misas de mediodía, en las que las personas se apretujaban en las largas bancas para que se pueda sentar un adulto mayor. Tampoco se vieron a quienes llegan tarde y se quedan cerca de la puerta del templo por vergüenza o porque no hay espacio para sentarse.



Todo eso se cambió por una asistencia de un número máximo de feligreses dependiendo la capacidad del templo. Las personas debieron sentarse en un lugar señalizado para guardar los dos metros de distancia con otras personas. Son dos personas por banca.



Previamente, antes de ingresar al templo, el fiel –que debe usar siempre tapabocas- informó su nombre para un registro, a la entrada le tomaron la temperatura y luego desinfectó sus manos con gel antibacterial y la suela de sus zapatos en un tapete que tiene productos químicos especiales.

El Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, presidió la primera eucaristía en Cali con solo 40 fieles, en la iglesia La María. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Pero lo que más cambió fue la eucaristía como tal. Para empezar, los sacerdotes que les gustan los sermones largos deben ser concisos porque las eucaristías no deben durar más de 45 o 50 minutos. Por estos tiempos se le dijo adiós a las misas de más de una hora.



El sacerdote que dio ejemplo de cómo debe ser una eucaristía en tiempos de pandemia fue el propio arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien con no más de 40 fieles celebró en la parroquia La María la primera eucaristía en la capital del Valle en el día 80 de la cuarentena nacional.



Monseñor Monsalve, que fue el único que no tuvo tapabocas y contó con un micrófono exclusivo para él, fue claro y concreto en la explicación de la palabra de Dios en la conmemoración del Corpus Christi. También fue riguroso en la entrega de la comunión en la mano.



También se vio extraño que los fieles no se arrodillaran tras recibir la comunión. También es curioso el saludo de la paz. Por ahora no más estrechones de manos, abrazos y mucho menos besos. Con una venia al vecino lejano de la silla, sobra y basta.



Las típicas salidas de los templos después de la misa, en las que se formaba un tumulto, no se verán por mucho tiempo. Los pocos que asistieron a la celebración, ahora deberán retirarse ordenadamente para guardar la distancia.



Monseñor Monsalve considera que el plan piloto funcionará y que los sacerdotes de la capital del Valle están preparados para volver a llevar la palabra de Dios a los fieles en las eucaristías realizadas en los templos.



El párroco de La María, padre Juan Sebastián Zuluaga, dio un balance positivo de la primera eucaristía después de tres meses. "Para nosotros es una voz de esperanza. Estamos midiendo tiempos, estamos mirando que los protocolos de bioseguridad funcionen. También es un clamor al Gobierno Nacional de decirle nos estamos preparando, queremos abrir con toda la responsabilidad y con todo el amor de trabajar en comunidad", afirmó el sacerdote.



CALI