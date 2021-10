‘La Cámara de Comercio es hoy una agencia de desarrollo productivo moderna’

Cuando terminó de escuchar la pregunta, Esteban Piedrahita Uribe hizo una breve pausa. Contestó, pero hubo un cambio en su tono de voz. Este se tornó nostálgico. “Lo mejor que me llevo de estos ocho años son los amigos”.



Confiesa que su paso por la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio (CCC), “ha sido, de lejos, la mejor experiencia de mi vida profesional y personal”.

Este egresado de la Universidad de Harvard, con altos honores y con maestría en filosofía e historia del London School of Economics and Political Science, estará en la entidad gremial hasta “el 31 de octubre, el día de las brujas, y comenzaré en Icesi, el primero de noviembre, del día de Todos los Santos, que también es mi cumpleaños. Pero como es festivo, arranco el 2”.



Piedrahita es el nuevo rector de la Universidad Icesi, una de más reconocidas de la capital del Valle. Por cosas de la vida remplazará a su padre Francisco Piedrahita Plata.



A pesar de la nostalgia, Esteban Piedrahita está satisfecho; se le nota. Al hacer el balance de sus ocho años, sostuvo que cumplió la mayoría de sus metas y logró que la CCC se convirtiera “en una agencia de desarrollo productivo moderna. La Cámara tiene capacidades técnicas, financieras, de relacionamiento y redes nacionales e internacionales”.



Enfatizó en que durante su gestión en la CCC se consiguió “transformar su cultura; tenemos mucha más gente con maestrías, gente más joven, con una disposición más moderna, muy orientados al cliente, que se sienten cómodos en el ámbito digital”.



Piedrahita reveló que para enfocar a la CCC en su despliegue como una agencia de desarrollo productivo y en el diseño de programas, iniciativas y servicios para el crecimiento empresarial se necesitó hacer un cambio en el talento humano de la entidad.

EL TIEMPO dialogó con Piedrahita.



Usted se va de la Cámara en el mejor momento de la entidad. ¿Qué siente?



Mucha, mucha nostalgia, es un sentimiento agridulce porque esto ha sido una experiencia maravillosa. Me siento enormemente privilegiado de que los afiliados, los empresarios, el Gobierno Nacional hayan confiado en mi. Siento tristeza, pero al mismo tiempo considero que la transición a una universidad está un poco en la misma línea: generar capacidades para ser mejores ciudadanos y así vivir mejor.



En los últimos dos años en la Cámara le tocaron la pandemia del covid-19 y el paro nacional. ¿Cómo le fue con esos dos hechos?



Una pandemia es cada 100 años. La única que se le parece en la modernidad es la de 1918. El paro y los bloqueos sí se ensañaron particularmente con nuestra región y fueron sumamente bastante duros para todos.



La Cámara hizo un esfuerzo grande por seguir entregándoles valor a las empresas y acompañarlas desde la virtualidad. Tuvimos que llegar muy rápidamente a ella, no estábamos preparados pero lo logramos bastante bien. Pudimos desarrollar programas dentro de la virtualidad, que incluso fueron de impacto nacional.



El paro fue un golpe muy duro, emocional. Nuestro rol fue visibilizar las afectaciones de este en el tejido productivo del que dependemos todos, del que depende nuestra prosperidad colectiva.



Espero que a mi sucesora o sucesor no le toque nada así. Dos golpes así en tampoco tiempo es como la tormenta de cada mil años.



A propósito ¿Qué le encargaría a su sucesor(a)?



Un pendiente importante que tenemos todas las cámaras es lo digital. Nosotros entregamos mucho valor a unas 15 mil empresas al año, pero hay muchas más, que pagan una renovación y físicamente atenderlas con programas es imposible. Hemos avanzado mucho en virtualización y digitalización, pero si tenemos capacidad digital y si las cámaras nos aliamos podemos entregarle a las miles de empresas servicios y valor en forma escalable.



¿Qué es lo más entrañable de la Cámara que se lleva en el corazón?



He hecho aquí muy buenos amigos, aparte de coequiperos. El ambiente y la cultura de la organización son espectaculares. Hemos logrado construir un ambiente de trabajo y una cultura que son sumamente agradables. Ha sido de lejos mi mejor experiencia profesional y una gran experiencia a nivel personal.

