Descartan cadáveres adentro de almacén donde hubo tiroteo en Cali

El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, descartó la hipótesis de que en el almacén de cadena Éxito, en el barrio Calipso, se estuvieran escondiendo cuerpos de personas fallecidas.

La afirmación se dio luego de los disparos, desmanes y saqueos dentro del paro, en la noche del miércoles, durante confrontaciones entre particulares y miembros del Escuadrón Antidisturbios (Esmad), en zona donde está el almacén Éxito.



Fue en este tiroteo que murió una joven identificada como Angie Johanna Valencia, además de que hubo 18 heridos y dos policías lesionados.



Los casos están siendo investigados por la Fiscalía y los organismos del MInisterio Público para determinar quién disparó contra la joven.



Según allegados, murió por tres disparos.



De acuerdo con la Policía, desconocidos encapuchados atacaron al Esmad.



Así mismo surgió la versión de que adentro del Éxito había cadáveres, pero el secretario Rojas dijo que esto no es cierto.



“Todas las agencias del Ministerio Público han atendido el llamado y han realizado la visita que corresponde. Se ha evidenciado que en este sitio no se presentaron esta clase de situaciones en su interior. Que no se encontraron cadáveres ni elementos relacionados con la posibilidad de que allí pudiera haber cuerpos de personas que hayan perdido la vida”, indicó el secretario de Seguridad y Justicia.



Rojas dijo que el jueves 20 de mayo, delegados de la Personería municipal; la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana; así como cinco representantes de la primera línea de Calipso y la Policía Metropolitana realizaron labores de verificación en la parte interna de almacenes Éxito para desvirtuar la falsa información que se había divulgado en las redes sociales.



