Denuncian que a joven lo metieron en tanqueta y luego apareció quemado

La familia del adolescente Daniel Sánchez dice que él no estaba en la manifestación y no entró por su voluntad al establecimiento comercial que fue incendiado. Allí apareció muerto y fue reconocido por sus parientes en Medicina Legal.



La denuncia dice que lo metieron en una tanqueta. La Policía Metropolitana, en un comunicado, dice que ese vehículo estaba estacionado y no se podía movilizar en medio del conflicto.



La Fiscalía General de la Nación designó un fiscal especializado que debe esclarecer estos hechos.



( Lea en contexto: Polémica por detenciones en caso de saqueo a tienda de exciclista )

Al anochecer del 28 de mayo, en la parte baja de la ladera conocida como Siloé, suroccidente de Cali, en donde se congrega una veintena de barrios y sectores, se vivían momentos complicados, entre detonaciones, gases y gritería.



A esas horas llegaba Daniel Stiven Sánchez Quiceno, de 16 años, acompañado de un vecino con quien habían estado en un trabajo de construcción, en una vivienda fuera del sector.



Ambos quedaron ante lo que era una situación de riesgo. La familia de Daniel dice que no pudieron advertirle antes porque él no tenía celular a mano. Cuando apareció la tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se habría quedado perplejo.

🎥🛑En #Colombia #ADanielLoAsesinoElEstado



🔻Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años fue incinerado en el Dollar City Siloe Cali.



🔻Brigada de salud testimonió que joven cayó herido cerca a la tanqueta del ESMAD y que no pueden recogerlo porque les disparan.pic.twitter.com/nBDLdb8iSI — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) May 31, 2021

La glorieta de acceso a Siloé estaba convertida en un escenario de conflicto. Según la versión, Daniel Stiven recibió un puntapié en el estómago presuntamente por parte de un uniformado y sufrió otros malos tratos. Luego, al parecer, recibió disparos, lo que debe verificar Medicina Legal.



(Además: Los problemas regionales que salieron a flote con el paro nacional)



En redes sociales se dice que la brigada de salud intentó recoger al herido cerca a la tanqueta del Esmad y que no pudieron hacerlo porque les disparaban. Entonces, según los testimonios aportados a la familia, el joven fue metido en dicho vehículo.



Un incendio se había desatado en el local de Dollar City, al otro lado de la calle Primera Oeste.



Unas horas después, cuando se logró el control del incendio en el almacén, autoridades reportaron el hallazgo de una persona sin vida. Allegados estuvieron en el sitio, pero no lo distinguieron porque no se permitía el acercamiento y el cadáver presentaba quemaduras.



(En otras noticias: '¿Militares sustituyeron la autoridad civil?': Concejal de Cali)

Lo que dice la familia de Daniel

Sin embargo, entre la noche y amanecer se pudo identificar como el cuerpo de Daniel Stiven Sánchez Quiceno.



La mamá sostiene que ninguno de sus hijos participaba en las manifestaciones y su hijo era pacífico. No acudía a esa clase de situaciones.



"Mi hermano llegó y se encontró con esa situación. De pronto, cometió el error de ponerse a ver, pero Daniel no era primera línea ni era vándalo. Cuando lo golpearon los policías, como dicen los que estuvieron allí, pedía ayuda porque estaba herido y no dejaban que lo llevaran al hospital", dice dolida María Paula Sánchez.

30M. Cadaver de Daniel Stiven de 16 años aparece incinerado en Dóllar city Siloe



La hermana denuncia que fue capturado y golpeado sin misericordia por el ESMAD



Que fue subido a una tanqueta y apareció después incinerado en el interior del almacén



Este asesinato debe aclararse pic.twitter.com/WSy8aabv2X — Representante HOYOS (@hoyosjohnjairo) May 31, 2021

Ella sostiene que no les permitieron ver a su hermano para determinar si tenía heridas. Asegura que dejaron descomponer el cuerpo para que no se pudieran establecer las causas de su muerte. "Nos entregaron el féretro de Daniel sellado. Sabemos que le rompieron los dientes y tiene una herida en una pierna. Pero vamos a buscar justicia porque queremos dignificar su memoria".

Lo que responde la Policía

La Policía Metropolitana, en un comunicado, dice que un día antes del hallazgo del cuerpo, "una tanqueta del Esmad se encontraba ubicada en la estación del Lido, disponible para intervenir los ataques constantes de delincuentes quienes utilizando armas de fuego materializaron actos vandálicos contra dichas instalaciones. Lo anterior, para indicar que las versiones preliminares, dicientes que la persona fallecida había sido llevada previamente por uniformados al interior del mencionado vehículo institucional, no es cierto teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado y por la circunstancia especial de violencia de la cual fue victimas dichas instalaciones no hubo atención al público".



(Le puede interesar: Polémica con Mateo Carvajal y Beto Coral por civil disparando en Cali)

El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, dice ese día se presentaba un hostigamiento a la estación de El Lido por las bandas de alias 'Mena' y 'Cocu'.



El reporte dice que "el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali fue el encargado de

informar sobre el hallazgo. La inspección técnica al cadáver fue efectuada por la Policía Judicial en el centro de salud de Siloé y no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca, será el Instituto de Medicina Legal el encargado de

determinar las causas de la muerte de esta persona".

Será el Instituto de Medicina Legal el encargado de

determinar las causas de la muerte de esta persona FACEBOOK

TWITTER

La Policía sostiene que "de acuerdo con las investigaciones adelantadas, se puede

determinar que los hechos se habrían registrado al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Lido, el cual fue objeto de saqueos y actos vandálicos en la noche del 28 de mayo, donde delincuentes habrían ocasionado una conflagración

y con posterioridad, es decir, al día siguiente, fue encontrado el cuerpo!".



Y agrega señala que "ante las persistentes obstrucciones a la vía publica en este sector de la ciudad no fue posible el paso del vehículo de emergencia, impidiendo su arribo

al sitio de la conflagración de manera oportuna".



El caso está en conocimiento de una Fiscalía Especializada.

Lea más noticias de Colombia

- Él es Andrés Escobar, civil que aparece disparando en videos de Cali



- 'Se identificará a los policías que no capturaron a civiles armados'



- Organizaciones 'desescalarán' bloqueos en la vía Panamericana