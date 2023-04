En una hoja blanca, desconocidos le enviaron una amenaza de muerte a la abogada y corregidora de El Saladito, Juliana Villalba.



Así lo dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales, la afectada, quien además reveló que el papel, que le llegó a su vivienda en una bolsa de regalo, tenía el mensaje: ‘Cuida tus pasos corregidora de los pobres, acá te vas o te mueres’.



Además tenía un dibujo de una bala y elementos relacionados con la muerte.



"Estoy muy preocupada porque esta es una situación que ya ha venido pasando con algunos de mis compañeros corregidores (Pance, La Castilla y La Buitrera) y pues no le han dado una solución de fondo, no ha pasado nada, las autoridades pertinentes no les han brindado el apoyo necesario y respectivo para salvaguardar sus vidas”, expresa la corregidora.

La abogada y corregidora de El Saladito, Juliana Villalba, denunció que fue recibió una amenaza de muerte a través de un panfleto que llegó hasta su vivienda. #Cali #ADNCali pic.twitter.com/jCumL6fglz — ADN Cali (@adncali) April 18, 2023

Agrega que este tema lo puso en conocimiento de la “secretaría y subsecretaría de Seguridad y Justicia, y espero que no me dejen sola ni desprotegida”.



La corregidora también manifiesta su preocupación por la autoría de los mensajes, por eso solicitó intervención de la institucionalidad local y nacional para salvaguardar su vida y la de sus compañeros corregidores.



Cabe recordar que el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, había anunciado un esquema de seguridad para proteger a la corregidora del corregimiento La Buitrera, Martha Zorrilla, quien en días pasados recibió un sobre con balas en su interior.



"El mensaje aquí es que el crimen organizado, las amenazas no van a lograr que dejemos de hacer nuestro trabajo. Ella (la corregidora de La Buitrera) va a tener la protección, así como la tuvo en su momento la inspectora de Policía en la comuna 21 en el oriente de Cali", afirmó Dranguet.



El funcionario agregó que los corregimientos de La Buitrera y Navarro son los más afectados por la invasión de tierras y otras situaciones complejas. De hecho, varios corregidores de Navarro han renunciado a su cargo por las amenazas.

