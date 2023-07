Un directivo de la Escuela Nacional del Deporte fue cuestionado por su presunta agresión durante el acto de posesión de Ronald Idrobo, designado por el presidente Gustavo Petro al Consejo Superior de la institución caleña.



De esta manera quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se ve a la jefa de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, Luz Marina Cuéllar que sostiene una discusión con el representante del sector productivo de dicha institución educativa.



“Perdóname, pero yo creo que un madrazo mientras él está hablando no se debe permitir en este Consejo Directivo. Lo estás diciendo, pasó por aquí y lo dijo allá”, expresó de manera airada Cuéllar, quien también es presidenta del Consejo Directivo.

Nos informan un presunto acto de agresión el 29 de Junio en la posesión d @RonaldIdrobo designado del Pte @petrogustavo al Consejo Superior de la Escuela del Deporte en Cali, por parte del representante del sector productivo y Pte del Partido Conservador/Valle, Luis Fidel Moreno. pic.twitter.com/OSninKEZfD — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) July 11, 2023

Luego aseguró que el dirigente dijo groserías durante este acto directivo ocurrido el 29 de junio.



“Es demasiada la grosería en este momento en este evento, no me digan que me lo acabo de inventar. Qué pena, pero a mí me parece muy grosero escuchar dos madrazos”, dijo Cuéllar.



El video lo dio a conocer la Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, quien agregó en la publicación: “Fue tal la agresión, que la delegada del alcalde de Cali, Luz Marina Cuellar, hizo un llamado al respeto ante la presunta agresión”.



Y advirtió: “Desde la Presidencia, solicitaremos al Ministerio de Educación y a la Procuraduría revisar este caso a fondo y las sanciones que tengan lugar”.

Fue tal la agresión, que la delegada del alcalde de Cali, Luz Marina Cuellar, hizo un llamado al respeto ante la presunta agresión.



Desde la Presidencia, solicitaremos al Ministerio de Educación y a la Procuraduría revisar este caso a fondo y las sanciones que tengan lugar. — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) July 11, 2023

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina también publicó el video y aseguró que el directivo fue acusado por Luz Marina Cuéllar ante la Procuraduría por maltrato.

1/2 El Sr Luis Fidel Moreno Rumie, representante del sector productivo en el Consejo Directivo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es agresivo e intimida, también tiene una denuncia ante procuraduría por parte de Luz Marina Cuellar también del Consejo D pic.twitter.com/2p6cnxzzwh — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) July 11, 2023

El mandatario además lo calificó de ser “agresivo”.



Entre tanto, Luis Fidel Moreno, el directivo señalado de agresión, publicó en redes un documento firmado por Hugo A. Ibarra Hinojosa, representante de los exrectores; Ramón López Ferrer, representante de los profesores; Jaime Ricardo Cardona, de los egresados, y María Fernanda Gallardo, de los estudiantes, que asegura no hubo tal acto y cuestionó que se grabara sin autorización de los presentes.

Comparto comunicado de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo de la END sobre el incidente ocasionado por la invasión de un área privada para grabar sin autorización de los presentes. No hubo agresión a nadie en particular. pic.twitter.com/KDBCLjHu3v — Luis Fidel Moreno R (@LUFIMOR) July 11, 2023

“Mientras se desarrollaba el Consejo Directivo en la Escuela Nacional del Deporte, sin mediar autorización alguna, irrumpió en el salón de sesiones el señor Enrique Polo Flórez, quien inició una grabación desde un dispositivo móvil de lo que allí se estaba desarrollando, procediendo de la misma forma a tomar imagen de los consejeros en una clara y abierta violación, no solo de la privacidad de este tipo de reuniones, sino también de las normas y leyes que regulan esta materia”, dice la primera parte del documento.



Agregó: “Al requerir nosotros los firmantes el retiro del señor Polo a la señora Luz Marina Cuéllar, en su calidad de presidenta del Consejo, en representación del alcalde de Cali, hizo caso omiso a la solicitud e igual actitud de silencio asumieron los representantes del Gobierno Nacional y el representante del sector académico y administrativo de este órgano administrativo de la institución”.



Luego cuenta que el señor se retiró y expresó: “Orden de Petro y este video va para la Casa de Nariño”.



Adicionalmente, denunció en el mismo documento presuntos incumplimientos del Ministerio del Deporte a la Escuela Nacional del Deporte, a la que asegura no le gira recursos “ a los que tiene derechos” desde hace tres meses.



