Se prende debate en Cali por cifras de homicidios y otros delitos

La seguridad en Cali sigue generando debate entre diversos sectores y en el Concejo.

El secretario Secretaría de Seguridad local, Carlos Soler, destacó que octubre arrancó con disminución del 39 por ciento frente a 2020.

“Esto no sucede porque sí, es un trasnocho de más de 3.800 policías, apoyo de 1.400 hombres de seguridad ciudadana, Sijín, Sipol, CTI, integrando a 14 fiscales y 20 policías judiciales”, dijo.



(Lea también: Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, responde al 'tirón de orejas' de gremio)



Sin embargo, concejales, como Diana Rojas, Fernando Tamayo, Roberto Rodríguez y Roberto Ortiz, señalan que la situación es crítica y que la Alcaldía no ha tomado medidas suficientes y efectivas frente a los homicidios y los robos.



(Además: Banda mata a firmante de paz y no permite levantar cadáver en Cauca)



Esta mirada es similar a la del consejo de Unidad de Acción Vallecaucana.



Soler respondió que Cali pasó de ser una de las ciudades consideradas como una de las más violentas de Suramérica a estabilizarse en seguridad.



(Lea también: Juzgado ordena el proceso para eutanasia de paciente en Cali)



Dijo que hay 1.800 cámaras y drones vigilando. Se busca a quienes atacan el MIO.



El comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León, destacó la recuperación de vehículos, dos días con cero homicidios y un centenar de capturas. Y llamó a campañas contra la intolerancia que deja muertos o lesionados.



CALI