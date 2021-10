De rector de Universidad Icesi a su pasión por las aves y su familia

Al preguntar sobre el Thamnophilus multistriatus es probable que los amantes de las aves sepan la respuesta.

Pero es casi que inmediato que Francisco Piedrahita responde con total certeza: la batata carcajada. Ese es el nombre común del animal.



También sabe que el Pyrocephalus rubinus es el popular pechirrojo.



Por estas y por otras tantas especies aladas, Francisco Piedrahita siente infinita admiración y ahora que dejó de ser rector de la Universidad Icesi, de Cali, al frente de la cual estuvo durante 25 años como su rector y su timonel en su crecimiento, esa magia por ser pajarero es plena, junto con su otra adoración: su familia.



Francisco Piedrahita con el exalcalde de Cali Maurice Armitage y rectores de las universidades en la región. Foto: Archivo EL TIEMPO

Fue en estos 25 años que guió a la Universidad Icesi a una evolución tal al pasar de dos pregrados a 30, así como de la maestría de Administración a 30 maestrías en total y 20 especializaciones médico-quirúrgicas.



Es que este ingeniero industrial con maestría de la Universidad de Pittsburgh es un hombre de disciplina que se impone retos.



Así lo hizo cuando hace 25 años era presidente de una de las empresas de Carvajal S.A. y tras 26 años en esa compañía quiso volcar su mirada hacia la educación, otra de sus grandes pasiones.



Ya traía en las venas el gusto por enseñar, pues ya había dado clases en universidades, como la del Valle y la Javeriana de Cali.



Desde entonces, empezó un ritmo de trabajo intenso, y de horas y horas de dedicación al llegar a la Universidad Icesi que en esa época era el Instituto Colombiano de Estudios Superiores (Incolda).



Fue así como la entonces institución también se trazó un desafío: ser una universidad en el amplio sentido de la palabra.



El entonces Incolda era ya una escuela de administración prestigiosa en el país. No obstante, ambos debían crecer mucho más y así lo hicieron en ese camino.



Por eso, él mismo se preguntaba antes de dejar la rectoría de la Icesi en septiembre pasado cómo se iba a sentir. ¿Cómo?



"Siento mucha satisfacción por lo que hemos logrado un grupo maravilloso de personas", dice.



Pero también tenía incertidumbre y expectativa por lo que vendrá de ahora en adelante, siempre de la mano de su esposa, sus hijos y sus demás familiares.



"He vivido tantas experiencias valiosas en todos estos años en la Universidad Icesi", comenta siempre con una sonrisa.



"La diversidad de personas con uno se topa ofrecen perspectivas que amplían permanentemente las visiones del mundo que ya uno podía traer. Ver la necesidad de ser interlocutor y académico de las más diversas disciplinas hace crecer la mente y el corazón", afirma.



Durante los últimos 25 años, Francisco Piedrahita ha liderado, junto con un grupo exitoso de profesionale esa evolución de la Icesi, convirtiéndola en una de las mejores instituciones educativas de Colombia, bajo una apuesta incluyente y de alta calidad académica.



Sabe que la vida es de aprendizajes con sucesos y escollos, pero que se deben superar. Ese es el aprendizaje activo que durante 25 años ha venido profesando en Icesi, de donde hoy se despidió entre distinciones y agradecimientos como su rector.



Siempre seguir aprendiendo como un ser activo, autónomo con decisiones de elegir las herramientas necesarias y adecuadas para avanzar, y para continuar maravillándose con el mundo, al punto de captar los más pequeños detalles.



En esa belleza están sus amadas aves por las que se fascinó para tomarles fotos al sembrar árboles con su esposa en el Parque de las Garzas en memoria de su hijo Gabriel.



Fue, por esa pasión que lo atrajo el wook duck o pato de madera en el parque Jean Lafitte de Nueva Orleans (Estados Unidos) hasta ser noticia y estar en las oraciones de todo el país al extraviarse en aquel agosto de 2011.



Este ingeniero dice al despedirse: "Yo creo que la suerte tiene mucho juego en la vida de las personas, las suerte golpea. Tuve dos golpes durísimos, la muerte de mi papá a los 15 años y de Gabriel, mi hijo de 22".

Cuando regresó hace una década a la universidad, tras una angustiosa búsqueda en Estados Unidos. Allí estuvo extraviado. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Pero tuve la suerte de crecer en una familia, de ir a la universidad becado", afirma.



Recuerda que al llegar a la Icesi contó con el apoyo de Héctor Ochoa, quien fue rector de la Eafit de Medellín y se vinculó a la Universidad como uno de sus decanos, y de Hipólito González, otro de sus recordados amigos y académicos que también ayudó en en la construcción de su sueño por la educación.



"Francisco Piedrahita logró ubicar a la Icesi entre las mejores universidades de Colombia y del exterior", dice Francisco Barberi, presidente de la junta directiva y vicepresidente del Consejo Superior de la Universidad.



