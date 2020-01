Cali cuenta con nueva contralora, pero el personero sigue enredado

La elección del contralor de Cali tuvo algunos cuestionamientos y dudas, pero a diferencia del proceso para escoger al personero de la ciudad, en el primero se avanzó pese a algunos reparos.

Fue así que aunque hubo receso en la mañana de ayer, según el Concejo de la ciudad, para resolver inquietudes y los alcances de acciones jurídicas por parte de algunos ciudadanos contra el proceso de elección del contralor, de los tres postulados quedó elegida María Fernanda Ayala.



Es contadora pública, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y con especializaciones en Revisoría Fiscal y en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Tiene una maestría en Planeación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás, y otra maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Cali.



Los otros dos candidatos para dirigir la Contraloría municipal fueron Iveth Lorena Mendoza y Juan Carlos Hurtado Hoyos.



Según el Concejo, se tomaron en cuenta los planes de trabajo y las entrevistas a estos aspirantes, las cuales se realizaron el jueves, el mismo día en que se conoció que la Procuraduría regional tumbó la elección de personero de Cali, que también se llevaba a cabo en esta misma semana. Ahora, el Concejo anunció que la elección para quien se convierta en la cabeza en la Personería se retomará, luego de contratar una universidad o institución de educación superior pública o privada o entidad especializada en procesos de selección de personal.

María Fernanda Ayala Zapata fue elegida Contralora General de Santiago de Cali. Foto: Concejo de Cali

El martes de esta semana, el Concejo se trazó la meta de realizar las entrevistas a los aspirantes a la Personería de Cali Óscar Fuentes, Noralba Garcia, Yadir Torres, Felipe Fuentes, José Ignacio Arango y Juan Carlos Rojas. Pero ese martes renunciaron los dos últimos, argumentando falta de garantías.



El 5 de diciembre del año pasado, la Procuraduría se dirigió al entonces presidente del Concejo, Fernando Tamayo, en una misiva en la que le indicó: “Al realizar la revisión del certificado de existencia y representación legal de esta entidad, e incluso, la revisión de su portal Web, no se encuentra que la actividad de selección de personal sea uno de sus objetivos específicos; es más, ni siquiera es relacionada en la experiencia de su portal web. Lo anterior, teniendo en cuenta que, evidentemente, la Fundación Universidad del Valle no es una universidad ni una institución de educación superior”.



Ante ello, la Procuraduría solicitó detener este procedimiento y el jueves ordenó que se tumbaba definitivamente.



Marlon Giovany Gómez, director ejecutivo de la Fundación, dijo esta semana que la entidad tiene la experiencia desde 1993, cuando fue creada por la Gobernación y la Universidad del Valle. Dijo que entró en funcionamiento por ordenanza de la Asamblea departamental. Anotó que la Fundación obtuvo el contrato de 32’500.000 pesos para hacer estas evaluaciones, en calidad de consultoría, a través de un concurso público.

El concejal Tamayo dijo que ha actuado con transparencia y que no estuvo de acuerdo con que el Concejo diera reversa a la elección de personero. Tamayo defendió la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, “entidad que ha realizado más de 550 procesos de selección de personeros en el país (...) La Fundación cuenta con el respaldo de la Universidad del Valle, que no es una universidad de garaje, sino una institución educativa superior acreditada”-



Noralba García también se expresó frente a la polémica: “Como mujer, líder, política y profesional he sido objetivo de todo tipo de ataque. Vía redes sociales desde que salieron los resultados del examen he sido el pan diario de perfiles en redes que solo se usan para acabar con la honra de los ciudadanos”.



García dijo que después de presentar el plan de gestión para la Personería, “cumpliendo a cabalidad con lo exigido por el Concejo de Cali, intensificó la campaña de matoneo en redes con unos medios de comunicación al servicio de intereses mezquinos”.

