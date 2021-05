Cali vivió una violenta jornada de protestas que dejó cuatro muertos

A la sombra de la protesta pacífica que se realizó este viernes en las principales ciudades del país, a propósito del mes que completó el paro nacional, en Cali y Candelaria, en Valle del Cauca, se presentaron graves hechos de violencia en los que cuatro personas perdieron la vida.



La compleja situación de orden público provocó que el presidente Iván Duque viajara a Cali acompañado del ministro del Interior, Daniel Palacios, para adelantar un consejo de seguridad.



(Además: Policías atacaron con piedras a reporteros de EL TIEMPO en Cali)

“A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle”, aseveró Duque.



El mandatario explicó que el despliegue llevará casi a triplicar la capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento.



El primero de los casos de las personas que murieron fue en la madrugada en el municipio de Candelaria, cuando un grupo de personas intentó salir de una unidad residencial y se encontró con un bloqueo que solo permitía el paso del personal de la salud.

Facebook Twitter Linkedin

En el sector La Luna murieron tres personas este viernes. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

(Lea también: Cuatro muertos en bloqueos en Cali y la vía a Candelaria)



Esta respuesta no le gustó al grupo de personas, que se dirigía a trabajar, y comenzó una fuerte discusión. Incluso intentaron retirar las barricadas argumentando su derecho a la movilidad y al trabajo.



En medio de los forcejeos que desató la situación, un joven fue herido con arma blanca y falleció. Este joven haría parte de la llamada primera línea.



Ahí no terminó la jornada de violencia en el departamento. A las 10:30 de la mañana se produjo un enfrentamiento en La Luna, en Cali, que terminó en una balacera. Dos personas fallecieron en medio de los disparos y otra, quien resultó ser un funcionario del CTI identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, murió tras ser linchado por un grupo de personas.

#ATENCIÓN | Declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, frente a los hechos registrados en el sector de La Luna en Cali. pic.twitter.com/eCdPTObcZd — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 28, 2021

(Le puede interesar: Decretan Toque de queda y ley seca en Cali y el Valle)



“De acuerdo con la información recopilada, hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, aseguró el fiscal, Francisco Barbosa, y agregó que el agente “no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función porque estaba de descanso”.



Según versiones extraoficiales, el agente habría disparado tras discutir con los manifestantes, quienes no lo dejaban pasar. No obstante, los hechos son materia de investigación, para lo cual se formó un grupo especial que indaga sobre estos.



“No podemos permitir que estas circunstancias sigan ocurriendo. No debemos caer en la tentación de la violencia y la muerte. Por el contrario, la justicia y el diálogo son los conceptos que deben operar y son complementarios. Necesitamos justicia frente a los eventos de La Luna, necesitamos el diálogo para abrir puertas a la concertación y tranquilidad ciudadana”, aseguró Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de ciudadanos salieron a las calles. Foto: Juan Pablo Rueda

(En otras noticias: Denuncian disparos contra manifestantes en Univalle: habría 3 heridos)



De otro lado, en la tarde se conocieron videos en los cuales se podía observar a civiles armados que habrían disparado contra manifestantes en cercanías de Univalle. La denuncia la hizo el senador del Polo Democrático Wilson Arias a través de sus redes sociales.



Estos hechos obligaron a las autoridades a decretar toque de queda desde las 7 p. m. hasta las 5 a. m. de este sábado.



Según la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, el departamento vivió una “nueva jornada de terror por cuenta de la criminalidad que se ha infiltrado en medio de las marchas”.



Además de los cuatro fallecidos, hubo cuatro atentados en varios municipios, ataques al sistema de transporte, torres de energía y cámaras de vigilancia, así como saqueos.



Por esto hizo un llamado al Presidente “para que despliegue toda la capacidad de la Fuerza Pública y se haga efectiva la asistencia militar para retomar el control del orden público en el departamento”, dijo Roldán.



(También le recomendamos: 'Youtuber' Luisito Comunica estaría en las marchas del Paro en Cali)



El departamento ha sido el más golpeado por la violencia durante este mes de protestas. Se habla de más de 20 muertes que estarían relacionadas con el paro nacional.



La Defensoría del Pueblo, por su parte, señaló que estará atenta a llevar un control fuerte y estricto a la asistencia militar en este departamento.



CALI