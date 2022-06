Aunque en el país, el robo de bicicletas, tipificado como delito de hurto sea simple, calificado o agravado, implica condenas de 2 hasta 28 años, pero en muchos de los casos, los capturados terminan con 16 o 24 meses en prisión.

Pese al riesgo de pasar hasta casi 30 años en la cárcel, las cortas condenas podrían ser el acelerador de estos delitos en la capital del Valle del Cauca.



En Cali, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad, se reciben entre una y dos denuncias diarias de robos de estos vehículos.



El año pasado hubo más de 300 denuncias por hurtos de bicicletas. Esta es la cifra promedio que se registró en 2019 y 2020. La Policía en la ciudad reporta un mínimo de 20 denuncias cada mes.



El robo de bicicletas se volvió un negocio porque hay vehículos con precios en el mercado entre 180.000 y hasta casi los 20 millones de pesos para venderlos, de nuevo, al doble del valor original o más.



Los atracos a ciclistas en Cali -circulan más de 200.000- son más que todo con arma cortopunzante los jueves, los viernes y los sábados, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad del distrito caleño.



El robo de bicicletas es más crítico los jueves, específicamente, por el halado, indicaron en la Policía.



En zonas como en el kilómetro 18, en la vía de Cali a Buenaventura, la población y ciclistas venían siendo blanco de asaltos por miembros de la llamada banda los ‘Bicicleteros’. Fue hasta que la Policía Metropolitana de Cali, según el comandante de la institución, brigadier general Juan Carlos León, organizó todo un operativo que permitió la captura del ‘Pollo’, el ‘Flaco’ y ‘Cejas’.



Fue un operativo con la Fiscalía que los ubicó en el barrio Terrón Colorado, en la comuna 1 de la ladera.



De acuerdo con la Fiscalía y la Policía, los robos eran cometidos, presuntamente, por estas personas, a eso de las 5:00 a. m., en el sector conocido como Patio Bonito.



“En la vía a Buenaventura aprovechaban que los ciclistas iban agotados y los amenazaban con armas de fuego, hurtándoles sus bicicletas”.



Hasta abril, cuando fueron detenidos, se determinó que la banda había robado, al menos, 22 bicicletas.



Fue allí, en la vía al mar, de Cali, rumbo justamente al kilómetro 18, donde el deportista Edwin Sandoval, profesional en paracycling, y un compañero suyo fueron asaltados por hombres con armas de fuego. El robo ocurrió en febrero de este año.



"Me pegó con el arma tres veces en el pecho y me decía que no me hiciera matar", dijo en ese momento.



El 22 de mayo de este año, la Policía en Cali informó la recuperación de una bicicleta hurtada en el barrio San Pascual. Un arma cortopunzante tipo cuchillo fue utilizada por un hombre para hurtar la bicicleta de un ciudadano a su paso por el céntrico barrio.



“Voces de auxilio alertaron a la patrulla del cuadrante que en una rápida acción interceptó al presunto responsable quien tenía en su poder un cuchillo con el que intimidó al propietario de la bicicleta, un hombre que regresaba a su vivienda luego de la jornada laboral”, indicaron en la Policía.



La bicicleta fue devuelta al propietario y el capturado dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado. A prisión presunto implicado en el hurto de una bicicleta.

El hombre con la mano amputada, tras presunto robo en Cali

Un año antes, en febrero de 2021, Cali se estremeció por la historia de Milton Fabián Montenegro, un joven señalado por una comunidad del barrio Los Naranjos, en el oriente caleño, como la persona que habría intentado robar una bicicleta.



El caso llegó a justicia por mano propia de algunos de los transeúntes del lugar que le amputaron una de sus manos y posteriormente fue recogida por uniformados de la Policía. Le fue reimplantada en el uno de los quirófanos de la Clínica Imbanaco.



Sin embargo, la hermana del joven, Érika Montenegro, señaló en ese entonces, que esa versión entregada por las autoridades no era acorde con lo que realmente habría sucedido en esta zona de la ciudad.



Aseguró que Milton Montenegro habría sido blanco de las 'fronteras invisibles', como se les llama a límites impuestos por grupos ilegales que hay en Cali.



“El caso de Milton no fue que la comunidad se ensañó y le amputó la mano. El caso de Milton fue algo de ‘fronteras invisibles’, una realidad que se vive a diario en el distrito de Aguablanca", había dicho la hermana, en ese momento.



Pero, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la ciudad y la Policía, el joven había sido acusado de supuesto hurto con un arma, hecho ocurrido el 25 de agosto de 2015.



Por hurto calificado o agravado se puede imponer penas de 12 a 28 años de cárcel, pero la condena con este caso fue de 16 meses y tres días.



Es la pena que se otorga, según expertos, por hurto simple que van de dos a seis años.

​

Cuando el valor de lo que se ha robado, no supera los 10 salarios mínimos mensuales vigentes la pena será de uno a dos años, es decir cuando el valor es menor de los 10 millones de pesos.



En el departamento, la cifra es similar. Fue así que en Caicedonia, un joven, de 21 años, fue privado de la libertad en mayo pasado. Con una botella rota, presuntamente, habría amenazado a su víctima en esta localidad del norte vallecaucano. La Fiscalía imputó al detenido el delito de hurto calificado que da de 12 a 28 años de cárcel.



Un juzgado ordenó medida de aseguramiento, mientras avanza la investigación.



El imputado no aceptó cargos.



