El quinto pico por coronavirus en Cali podría permanecer durante un mes más.



Es por ello que la secretaria de Salud de la ciudad, Miyerlandi Torres, le está apuntando, de nuevo, al reforzamiento de las vacunaciones.

Sin embargo, los porcentajes de cobertura muestran cierta resistencia entre poblaciones de menores de 9 años y mayores de 50.



(Lea también: Polémica en cabalgata de Feria de Buga por muerte de jinete y su caballo)



Así mismo, habló de las muertes de más niños por covid, ambulancias y cirugías estéticas.



¿Cómo avanza el quinto pico por covid en Cali?



En esta semana se aumentó el número de casos que se han reportado en las últimas dos semanas.



Hasta el miércoles teníamos un reporte de 3.443 casos con un aumento de positividad del 27 por ciento, comparado con el 21 por ciento que traíamos la semana anterior.



(Además: Jóvenes irrumpieron en evento con disparos, dejando a un menor muerto)



¿Cuál es el comportamiento de la ocupación en las UCI?



Hasta lo reportado el miércoles, teníamos 62 personas. Lo más preocupante es que hemos aumentado la mortalidad en estos últimos días. Antes, en junio, teníamos un caso diario, hoy estamos en un promedio de 1,6 casos, que redondeando son dos en promedio al día, lo cual es preocupante. Hay 628 camas en UCI, de las cuales, tenemos el 76 por ciento de ocupación en términos generales; 7 por ciento, por pacientes covid y el 65 por ciento, por otras patologías.



¿Quiénes eran los pacientes fallecidos?



El perfil de las personas en UCI: la mayoría supera los 80 años. En la última semana fallecieron 12 personas; tres con dosis única y siete, esquema completo.



¿Hay colapso en los servicios y en UCI en la ciudad?



Hace un mes tuvimos desborde por infecciones respiratorias agudas, pero en los últimos días no ha habido colapso. Las instituciones no nos han vuelto a reportar ese dato.



¿Se ampliarán los megacentros, teniendo en cuenta el actual panorama?



Hay tres megacentros abiertos, el estadio Pascual Guerrero, y en los puntos de las antiguas La 14 de Calima y Pasoancho. Venían funcionando y allí tenemos la toma de pruebas. Igualmente, nos hemos reunido con delegados de EPS.



(Puede leer: Correrán carrera y ganará el que recoja más basuras a lo largo del río Cali)



Nuevamente, hay que volver a las vacunaciones en territorios. Se han programado hasta el próximo 23 de julio.



Tenemos un promedio de 15 puntos de vacunación por día, diferentes de los megacentros.



Esperamos que luego de las reuniones que hemos tenido, aumentar ese número de puntos de vacunaciones extramurales.



Pese al pico de covid y recomendaciones, algunos usan el tapabocas y otros no...



Es importante fortalecer medidas de tapabocas en espacios cerrados y en el transporte masivo, y no descuidar el lavado de manos.



El mensaje a la comunidad es que no nos podemos confiar con los síntomas respiratorios, las infecciones respiratorias agudas más el covid. No nos podemos relajar.



Si nos da gripa, volver a decirle a la gente que es necesaria la prueba, identificar si es un covid, no solo por el riesgo individual, porque se puede contagiar a otra persona y esa persona puede ser de alto riesgo. Ahí, obviamente complicamos la situación.



También establecimos la comunicación de instituciones de mediana y alta complejidad para volver a verificar, diariamente, la ocupación de cuidados intensivos, ampliar centros reguladores de urgencias municipal y departamental.



Estamos realizando diariamente, análisis para identificar que no estén aumentando los traslados de pacientes complicados con vigilancia diaria y de positividad.



¿Se ha pensado en volver al tapabocas obligatorio?



No podemos pasar por encima de las normas del nivel nacional. Cualquier disposición la vamos a estar consultando con el Gobierno Nacional.



Sí estamos recomendando el tapabocas en espacios cerrados.



En este momento, tenemos una situación, de alguna manera por decir, que no está generando todavía colapso en las unidades.



Sin embargo, si nuestra vigilancia y análisis dan para que esté aumentando, de una forma demasiado acelerada y que podamos estar por debajo de una respuesta hospitalaria, pues claramente tendríamos que entrar a unas medidas restrictivas. Pero en este momento no.



En el hospital infantil Club Noel reportaron dos muertes de niños por covid. ¿Hay más casos en Cali?



En este año llevamos nueve niños que han fallecido por covid, menores de 18 años.



¿Ante esto, cómo va la vacunación de niños?



En niños menores de 10 a 16 años tenemos el 75 por ciento con primera dosis; el 61,1 por ciento con el esquema completo, y con tercera dosis, el 12 por ciento.



En niños de 3 a 9 años, un 41,8 por ciento con la primera dosis y 29,2 con la segunda o esquema completo.



Es decir que en los niños de 3 a 9 años es necesario fortalecer la vacunación y enviarles mensaje a los padres de que los niños están también derivando en unidades de cuidados intensivos e inclusive, están falleciendo por covid.



¿Cuántos están en UCI?



Tenemos nueve niños, teníamos 12. Hay 9 menores de 5 años y de estos, siete son de un año. Estos niños, todos son prematuros, muy pequeñitos, que están con diagnóstico covid.



¿Cómo está Cali frente al resto del país?



No somos la ciudad más crítica comparada con otras ciudades, inclusive a nivel mundial. Hemos observado muchas ciudades en otros países que están en el quinto pico.



Tenemos una proyección de que pueda llegar este pico hasta mediados de agosto. Tenemos que estar vigilantes y llevar un mensaje a la comunidad, insistiendo, repito, en vacunación.



¿La cuarta dosis se dirige a quiénes?



La cuarta dosis se está recomendando después de cuatro meses de haber recibido la tercera, sobre todo, entre población de alto riesgo, mayores de 50 años y con morbilidades.



La tercera es para mayores de 12 años.



Pero tenemos un rechazo amplio entre los mayores de 50 años. Hay un 7 por ciento de la cuarta dosis. Por eso, la estrategia de salir a vacunar.



¿Cómo está la ciudad si aparece la viruela del mono?



Aquí todavía no tenemos casos sospechosos de viruela del mono. Lo que hemos hecho es capacitar a quienes están en los laboratorios, al personal médico y a los que están, en este momento, en contacto o recibiendo a extranjeros.



¿Cómo va AmbulAPP y cuándo se lanza?



Ha tocado aplazar esa fecha por la disponibilidad de tiempo, pero está lista y aprobada. Ya la están utilizando.



Esperamos el lanzamiento del 26 al 30 de julio. Hemos hecho pruebas con alrededor de 100 ambulancias.



Esperamos que esté funcionando. Hacemos un llamado a la comunidad a que utilice la plataforma y líneas oficiales, no diferentes de las utilizadas por la Secretaría.



Seguimos visitando empresas de ambulancias y continúan los operativos a estos vehículos.



Vuelve la alerta por procedimientos estéticos con la muerte de una joven de 22 años...



En la Secretaría le apuntamos a la calidad y estamos haciendo verificación en la prestación de estos servicios de salud.



Sigue el proceso sancionatorio a la institución, luego de que verificamos las competencias. El proceso es para definir si hay cierre definitivo.

4 millones de dosis contra el coronavirus en Cali

A la fecha, en el Distrito de Cali se han aplicado 4’111.468 dosis, traducidas en una cobertura del 83,7 por ciento en primeras dosis; 75,1 por ciento, en esquemas completos; 44,2 por ciento, en primeros refuerzos, y 7,4, en segundos refuerzos o cuarta dosis.



“La secretaría de Salud Pública distrital no descansará hasta que la cobertura de la población sea la máxima posible, sobre todo, en tiempos de altos índices de contagio y ocupación en UCI”, dijo la secretaria de Salud local, Miyerlandi Torres.



Añadió que hay llamado por enfermedades isquémicas del corazón, como primera causa de muerte, en esta capital.



CALI