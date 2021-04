Contraloría de Cali reveló informe preliminar de la Feria virtual 2020

En un documento preliminar, la Contraloría Distrital de Santiago de Cali reveló hallazgos de la versión 63 de la Feria de Cali Virtual.

La entidad reportó once hallazgos con incidencia penal y 14 hallazgos con incidencia fiscal en el informe 'Evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria de Cali Versión 63 de 2020'.



Según la Contraloría, las reproducciones del 'Salsódromo Maestra Vida' no serían 1.787.649 como lo informó la Alcaldía de Cali, sino 187.703 visualizaciones de valor.



"(...) En la información presentada nos muestran una gran cantidad de países, pero según el análisis de comportamiento de Google Analytics, se puede observar que en 13 de los 47 países que visitaron las páginas de aterrizaje, la duración de su visita fue menos de un segundo, es evidente que las métricas presentadas deben reevaluarse a la luz de su efectividad…”, asegura la entidad.



"Para generar un impacto positivo en la audiencia, según la Contraloría, la cifra representativa, en este caso, debería corresponder a reproducciones de al menos 60 segundos".



Cabe recordar que, según la Alcaldía de Cali, la feria Virtual costó once mil millones de pesos en un convenio interadministrativo con Corfecali.



En otro aparte del informe, de 167 páginas, la Contraloría señala que el público que vio los eventos fue muy poco. También se reportan gastos como la contratación de rejas para separar personas en un evento virtual.



Sin embargo, la Contraloría resalta que este documento es un informe preliminar, que la Alcaldía deberá responder. La Contraloría presentará el informe final el próximo 7 de mayo.



CALI

