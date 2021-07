En Cali, la construcción deja un buen balance en el primer semestre

El gremio de la construcción dio un balance positivo durante el primer semestre de este año, pero confía en que no vuelvan los bloqueos de vías y se afecte la dinámica del sector.

Alexandra Cañas, gerente regional de Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), en el Valle del Cauca, explicó que la comercialización de vivienda nueva durante el primer semestre de 2021 llegó a 14.361 unidades de vivienda, que representa un inversión de los hogares por $ 1,9 billones.



Sin embargo, la vocera gremial manifestó su preocupación por el alto costo actual de los insumos, en especial del acero, debido a la escasez y al valor del dólar.



Los niveles de ventas en unidades representan máximos históricos, y pese al contexto económico reciente, la vivienda nueva en 2021 se consolida como el principal destino de inversión de los hogares.



La Vivienda de Interés Social (VIS) protagoniza la buena dinámica con el 88 % de las ventas, representadas en 12.617 unidades presentando un crecimiento del 64 % frente al 2020.



Con respecto a la VIS, hace unos meses la gerente de Camacol Valle advirtió que el proyecto de reforma tributaria, que retiró el Gobierno tras las protestas del paro, contenía la derogación de las exenciones para este tipo de vivienda. El nuevo proyecto de reforma tributaria ya no incluye esa idea.



“El fortalecimiento del programa de vivienda social Mi Casa Ya, y los incentivos para el segmento medio a través del FRECH No VIS, han sido especialmente aprovechados por los hogares”, afirmó Cañas.



Por su parte la vivienda del segmento medio hasta los $ 395 millones creció un 48 %, con 1.374 unidades comercializadas. El segmento alto presentó un ajuste del - 5 % con ventas de 370 unidades.



Se espera que el segundo semestre de 2021 continúe esa buena dinámica. Se esperan ventas de 28 mil unidades de vivienda, un 6 % más que en 2020.



Asimismo, se espera que se inicie la construcción de 24.615 viviendas y que se creen 35.000 nuevos puestos de trabajo para cerrar con más de 120 mil empleos directos.



