Centros comerciales buscan mantener los empleos que generan

Mantener el empleo que generan. Eso es lo más importante que pueden hacer los centros comerciales en la reactivación económica que comenzó el martes pasado en el Colombia, tras la entrada en vigencia de la resolución 777 del Ministerio de Salud.

Así lo considera el director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), Juan Carlos Betancourth.



Betancourth señaló que los centros comerciales son un generador de empleos importante y lo que han tratado de hacer es conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo durante la pandemia del covid-19 y desde hace 42 días en medio del paro nacional.



"Desde el inicio mismo de la pandemia hemos trabajado para ser un ejemplo de vida productiva en Colombia en medio de ésta, de cómo poder seguir realizando vida, de cómo seguir teniendo empleos, de cómo seguir generando actividad y sin descuidar la salud, el cuidado de nuestros visitantes, clientes y colaboradores", señaló Betancourth.



Con respecto a la situación específica de Cali, que ha sido la ciudad del país más impactada durante el paro por la violencia, el vandalismo y, ante todo, por los bloqueos, el vocero gremial precisó que "es un momento complejo, pero también es un momento para seguir avanzando, para seguir trabajando, para mantener las fuentes de empleo. Es fundamental conciliar el tema de economía y salud. Eso no es un dilema".



Betancourth enfatizó en la necesidad de conservar, de manera simultánea, las fuentes de trabajo y preservar la salud con la conciencia, la responsabilidad y el autocuidado. "Uno de cada siete empleos en los centros comerciales se han perdido en los últimos 16 meses", afirmó Betancourth.



Cabe apuntar que el Valle del Cauca no cuenta con disponibilidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos para atender el alto flujo de pacientes que requieren este servicio hospitalario, por cuenta del incremento del número de contagios.



En cuanto a las pérdidas que ha dejado la crisis sanitaria derivada de la pandemia en los centros comerciales, el director ejecutivo de Acecolombia reveló que las ventas han caído un 70 por ciento.



En el caso del paro nacional, la afectación, según Betancourth, durante las primeras dos semanas fue más alta que en la pandemia. La caída de las ventas fue del 85 por ciento. De hecho, muchos centros comerciales no pudieron abrir sus puertas en esas dos semanas y sus ventas se cayeron en un 100 por ciento.



"Tenemos cerca de 40 centros comerciales que han sufrido actos vandálicos en el país. Hemos tenido rotura de vidrios, destrucción de fachadas, varios intentos de intrusión, es decir, muchas situaciones en las que nuestros empleados han tenido en riesgo su vida e integridad", manifestó Betancourth.



En Cali los centros comerciales del sur de la ciudad son los más afectados por el vandalismo y los intentos de intrusión.



