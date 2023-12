La historia de brutal golpiza a conductor señalado de intentar raptar a 2 niños en Cali

"Nos fuimos corriendo detrás del señor, le gritábamos que parara", explica Rosmery, una habitante del barrio Antonio Nariño, al oriente de Cali, quien denunció haber vivido momentos de pánico en la noche del pasado lunes, 18 de diciembre, cuando un conductor de una aplicación de movilidad la dejó abandonada en la calle y arrancó el carro con sus dos hijos, de 3 y 10 años, a bordo.



(Lea: 'Respeten los derechos de los caleños': Eder denuncia obstrucción en proceso de empalme)

El hombre fue alcanzado en un semáforo y, luego de lograr bajar a los pequeños del vehículo, la comunidad persiguió y lo golpeó brutalmente. Seis costillas rotas, fracturas en brazos, piernas y cráneo fue el resultado del ataque contra este conductor que se recupera en un centro asistencial y por quien salió a hablar un supuesto familiar que aseguró que este no vio que la madre no se había montado al carro junto a los niños.

"Pedí un Didi para que me llevara a mi casa. Eso fue mas o menos a las siete y media (de la noche). Al instante llegó y salí con los niños, el de 10 años y el de 3. Llevábamos tres maletas (...) saludamos al señor y le dije a mi hijo mayor 'móntate y yo subo las maletas'. Monté al menor en la parte de atrás con una maleta, la puerta se cerró y echó seguro inmediatamente", relata la madre a EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Rosmery Marmolejo, madre que denunció secuestro. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

La escena quedó grabada en cámaras de seguridad y estas tomas atienden la descripción de la mujer. "Le golpeé la puerta, no me abrió. Di la vuelta para buscar la otra puerta e inmediatamente él arrancó", aseguró.



De acuerdo con su versión, el conductor no tenía puesto audífonos ni escuchaba música que le impidiera percatarse de su llamado. "Mi niño le dijo pare, falta mi mamá, todo el tiempo le expresó que faltaba yo, pero el señor nunca paró, por eso me fui detrás", indica.

La persecución del vehículo, a la que se unió el padre de los niños luego de escuchar los gritos de Rosmery desde su casa, duró una cuadra, pues allí había un semáforo en rojo y otros carros estacionados adelante que impedían la movilidad.

"No pudo irse, le tocó parar. Golpeamos las puertas del carro y le pedíamos que abriera y él nunca abrió, no le quitó el seguro a las puertas, los vidrios de la ventana eran oscuros, estábamos desesperados", cuenta.

De acuerdo con los familiares, fue cuando llegó la multitud a presionar cuando finalmente el conductor dejó bajar a los dos hermanos. Después lo persiguieron y fue sobre la 39 con Avenida Simón Bolívar donde lo bajaron y le propiciaron la golpiza.

Yo fui a poner la denuncia por secuestro, porque él sí se llevó a los niños. Una cuadra, sí, y como el semáforo estaba en rojo y al golpearle el carro y llegar la multitud pude bajarlos FACEBOOK

TWITTER

Al siguiente día, Rosmery fue a interponer una denuncia por secuestro, de allí la enviaron para el Gaula, donde se procesó el caso como un "hurto agravado", algo que sorprendió a la mamá de los menores.



"Yo fui a poner la denuncia por secuestro, porque él sí se llevó a los niños. Una cuadra, sí, y como el semáforo estaba en rojo y al golpearle el carro y llegar la multitud pude bajarlos, pero para mí él sí intentó llevárselos", sostiene.



"Ellos (el Gaula) dicen que no es secuestro porque no se alcanzó a llevar a los niños y que ellos están bien y no les hizo nada", expresa, indignada.

En las horas que siguieron posterior al hecho, un supuesto familiar del conductor agredido habló a través de un medio alternativo de la ciudad y aseguró que "el conductor lamentablemente cometió el error de no estar pendiente de quiénes se habían subido al carro y de si ya estaban todos. No tenemos nada que esconder. Los compañeros de la Cruz Roja donde él es voluntario están organizándose para poder sacar una declaración", afirmaron.

El caso, sin embargo, ha causado confusión y temor por las calles de Cali por riesgos a los que están expuestos los niños. Hasta el momento no se ha abierto una investigación formal del hecho.

Juan Pablo Penagos Ramírez y Juan Pablo Rueda

CALI