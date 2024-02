Cali: conductor de MIO perdió dos dedos tras ser agredido con arma blanca en Meléndez

Un nuevo caso de violencia contra conductores del Masivo Integrado de Occidente (MIO) se registró el jueves 8 de febrero. Un operario de la ruta A12B fue atacado por un individuo con un arma blanca y perdió dos dedos de una de sus manos. Autoridades investigan el hecho.



El caso de intolerancia y agresión se presentó en el barrio Meléndez, en el sector de las Palmas y Polvorines. El conductor fue identificado como Jonathan Stiven López, quien fue trasladado a la clínica Valle del Lili.

@AlcaldiaDeCali, @alejoeder, @METROCALI, @personeriacali, @ConcejoCali, @PoliciaCali, @SeguridadCali, Esperando comunicado METROCALI, agredido operador del MIO ruta Melendez A12B, hoy atacado con machete le amputa dos dedos a otro compañero. Para defender usuaria agresiva listos pic.twitter.com/WBJleNp4yB — ORGANIZACIÓN TRABAJADORES DEL MIO (@TrabajadoresMIO) February 9, 2024

“Sobre las 8:27 de la noche, en inmediaciones de Altos de Santa Elena, el vehículo fue abordado por un sujeto sin identificar quien, armado con un machete, intimidó al conductor aparentemente con la intención de robarlo”, mencionó Metrocali, ente gestor del MÍO.

Por su parte, la Organización de Trabajadores del MÍO envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales: "Seguimos siendo atacados, agredidos maltratados. Al operador de Complementaria A12B Meléndez, usuario salvaje le amputa dos dedos de la mano. ¿Qué dice Metrocali? Estamos solos en el MÍO. acoso, persecución, maltrato".

Y añadieron: "Seguimos siendo excluidos del MIO. No tenemos garantías de seguridad. No Bienestar Social, no baños, no zonas de descanso. Hablan de estabilidad laboral con contrato término fijo un año, incoherencias".

