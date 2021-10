Concejales de Cali piden a Contraloría intervenir en millonarios contratos

Los concejales aprobaron, en su mayoría, solicitar a la Contraloría General de la República intervenir de manera excepcional, los convenios firmados entre la Secretaría de Infraestructura del distrito de Cali y las Empresas Municipales (Emcali), contratos que superan los 3.000 millones de pesos.

Fueron 18 concejales, quienes votaron favorablemente la solicitud.



Esta petición fue presentada a la plenaria del Concejo como proposición firmada por los concejales Diana Carolina Rojas, Juan Martín Bravo y Roberto Ortiz.



Señalan los convenio Marco Interadministrativo No. 4151.010.27.1.0668 de 2021 – Convenio 300 – CIA – 0976 – 2121; otro firmado 1.482 millones de pesos, y un tercero por 1.420 millones más.



El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez Sandoval, dijo delegados de la Fiscalía, así como de la Contraloría y la Personería de Cali, han hecho seguimiento a dichos convenios marco.



El funcionario añadió que entre mayores auditajes haya para las labores de la secretaría a su cargo, mayor tranquilidad le asiste en su ejercicio como servidor público.



En relación con las dudas que se plantean sobre la competencia de Emcali en temas de infraestructura, Martínez afirmó que la cláusula quinta del convenio No. 4151.010.27.1.0668 de 2021 – Convenio 300 – CIA – 0976 – 2121, hace claridad sobre las competencias de quienes firman el convenio dejando de forma específico que para la ejecución de las tareas posteriores se firmaran acuerdos específicos que definen las actividades a desarrollar.



“Ya en el año 2017 se había firmado un convenio similar entre Emcali y el Municipio por 1.078 millones de pesos de la Secretaría de Infraestructura y se dio para la comuna 7”, agregó.

Otros cuestionamientos por contratos de Emcali

Juan Diego Flórez habla de las cartas de crédito falsas y presuntos vínculos con Centros Poblados.



Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) se han enfrentado en los últimos meses a un agite político, entre cuestionamientos de sindicatos y del Concejo, además de la polémica porque las cartas de crédito de un contratista resultaron ser falsas.



El gerente general, Juan Diego Flórez, respondió a dichos cuestionamientos, aclarando lo que ocurre con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) del Valle y Centros Poblados, firma del escándalo del Ministerio de las TIC, que le costó la cabeza a la jefa de esa cartera.



Dijo que Emcali no ha suscrito contratos con Centros Poblados, que por lo que entiende se constituyó para participar de la licitación del Ministerio de las TIC. "Emcali no tiene contratos con esa empresa", afirmó.



Sobre el enredo con dos consorcios para reparaciones en Puerto Mallarino, explicó que se trata de dos firmas que se presentaron a dos licitaciones de la Gerencia de Acueducto para modernizar y hacer adecuaciones locativas en la planta de potabilización.



No obstante, el representante legal de una de esos consorcios que licitaron con Emcali aparece relacionado con Centros Poblados.



"Un banco certificó que no ha expedido cartas de crédito como respaldo financiero en un proceso de contratación", dijo Flórez.



"Una de las empresas que constituyó los consorcios para licitar con Emcali presentó cartas crédito o de respaldo financiero del banco Itaú, entidad que el pasado 27 de septiembre nos comunicó que no fueron expedidas por ellos. Hace unos días recibimos un requerimiento de la Fiscalía sobre la documentación de dos contratos en particular (...) Detectamos esas cartas crédito y de inmediato dimos orden de suspender el trámite de pago a nombre de esos dos consorcios. Cuando el banco notificó interpusimos denuncia a Fiscalía", sostuvo el ingeniero.



Dos de los sindicatos cuestionan contrato con la ERT. Allí han dicho que la empresa no tenía competencia para el objeto del contrato.



"Los procesos de actividades comerciales y Contact Center se contratan por actividades, ya que para la ejecución de estos se requieren unas 475 personas. Con la unificación de los dos procesos se puede resaltar un ahorro para Emcali por 3.856 millones de pesos", dijo el gerente general de Emcali.



