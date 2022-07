La controversia gira alrededor del proyecto de Acuerdo 154 que contiene la actualización de la Política Pública de Mujer en Cali y que fue radicada por la Alcaldía en el Concejo, el pasado miércoles 13 de julio.



El sábado 16 de julio se abrió el estudio de esa iniciativa en la comisión de Plan y Tierras del Concejo. Como coordinadora ponente del proyecto fue asignada la concejala Natalia Lasso Ospina, quien tuvo diferencias con organizaciones de mujeres cuando semanas atrás fue retirada esa misma iniciativa ante el cabildo.



( Lea en contexto: Mujeres en Cali dicen sentirse como en el 'baile de las que sobran')

En mayo pasado, el proyecto de Política Pública de Mujer fue retirado de la Comisión de Plan y Tierras del Concejo porque se eliminó el enfoque interespecie del documento.



Entonces, la concejala Natalia Lasso sostuvo que "en Colombia no hay una política pública para las mujeres que hable de un enfoque interespecie...una política pública que debe ser para las mujeres, que debe relacionar sus verdaderas necesidades y problemáticas –que son muchas y muy graves y que no en todos los casos relaciona a sus animales de compañía-, incorpore un enfoque que no tiene precedentes”.

Si una mujer está en riesgo de feminicidio y puede ser llevada a lugar de acogida, en caso de que viva con un perrito, al aplicarle interespecie se buscan los recursos para acoger también al animalito FACEBOOK

TWITTER

La secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, defendió el enfoque interespecie y puso como ejemplo que "si una mujer está en riesgo de feminicidio y puede ser llevada a un lugar de acogida, no podría ir en caso de que viva con un perrito al que considera como su familia. Al aplicarle interespecie se buscan los recursos y formas para acoger también al animalito”.



El proyecto fue retirado del Concejo por el gobierno distrital y volvió a ser radicado el miércoles 13 de julio. El sábado 16 se hizo la plenaria del cabildo y la comisión de Plan y Tierras retomó el documento.

Sabrán las mujeres del futuro que la Política Pública tuvo documentos actualizados, una y otra vez por Subsecretaría de Equidad de Género, transitando en el laberinto de las disputas políticas FACEBOOK

TWITTER

El movimiento social de mujeres apuntó: "Nuestras voces, nuestros pasos y nuestros reclamos denunciaron una y otra vez que nuestros derechos no fueron atendidos, que siempre fueron postergados (...) Sabrán las mujeres del futuro que la Política Pública para las Mujeres en Cali tuvo todos sus documentos actualizados, una y otra vez por la Subsecretaría de Equidad de Género, transitando durante dos años y medio en el laberinto de las disputas políticas y de las inoperancias burocráticas”.



Al regresar el proyecto al Concejo, la concejala ponente Natalia Lasso Ospina dejó una constancia de un presunto acoso "de parte de quienes se hacen llamar “Organizaciones y Ciudadanas Independientes del Movimiento Social de Mujeres de Cali”.



“Allí se hacen acusaciones temerarias con nombre y apellidos, me exponen y catalogan cómo enemiga de las mujeres al ser considerada cómo la concejal que no permitió el avance de la Política Pública de las Mujeres", dijo Lasso, quien pidió a la Mesa Directiva del Concejo garantías para ejercer su labor como cabildante.



“No le mientan más a la ciudadanía, ni a las mujeres de Cali, la política pública de las mujeres no “se cayó”, no la “tumbó” una concejal cómo lo quieren mostrar de manera mentirosa, la política pública de las mujeres la Retiró la Administración de manera unilateral con el visto bueno de la doctora María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social”, expresó Lasso.

Las mujeres en Cali se movilizan exigiendo al @ConcejoCali la aprobación del proyecto de acuerdo que actualiza la política pública de las mujeres.



Estoy lista para dar mi SI tanto en comisión como en Plenaria. La he defendido porque es nuestro derecho@casamatriacali pic.twitter.com/ds6JPgVwmL — Ana Erazo (@AnaErazoR) July 15, 2022

( Le puede interesar: Emcali y Alcaldía encienden alerta al Gobierno por tarifas de energía)

Facebook Twitter Linkedin

Natalia Lasso Ospina concejal del partido Colombia Justa libre. Foto: Natalia Lasso Ospina

Aseguró Lasso que "en esta carta, no sólo acusan de manera mentirosa que en el Concejo no se desarrolló el cronograma de los debates de la Política Pública, situación que es falsa. Sino que supuestamente en el debate final yo fui obstáculo al presentar lo que para este grupo son argumentos falaces y antijurídicos, situación que no corresponde a la verdad”.



La concejala Lasso declaró: “Preocupa que el acoso e intimidación a una mujer cómo yo que soy una líder social y política, sea el proceder de un movimiento que dice defender los derechos de las mujeres, un movimiento que dice que todos los días acosan y matan mujeres en Cali, pero no dudan en acosarme, intimidarme y ponerme en peligro cómo mujer y madre de familia que soy".

Me uno a la voz de solidaridad de mi colega @NataliaLassoCJL, siendo muy importante mencionar que la Política Pública de las Mujeres fue negada por parte de la Administración Distrital Santiago de Cali y no por el @ConcejoCali#ElConcejalDeLaGente #RichardRivera #RR #Cali pic.twitter.com/UVzphbqd8O — Richard Rivera Campo (@RichardRiCampo) July 16, 2022

( Puede leer: Emprendedores hicieron negocios en Capital Summit 2022 en Cali)

Ciudadanas, mujeres, no soy su enemiga, cartas cómo estas ponen en riesgo no solo mi integridad y la de mi familia, sino la de cualquier concejal que quiera alzar la voz contra un proyecto de Acuerdo FACEBOOK

TWITTER

Y prosiguió: "Ciudadanas, mujeres, no soy su enemiga, cartas cómo estas ponen en riesgo no solo mi integridad y la de mi familia, sino la de cualquier concejal que quiera alzar la voz contra un proyecto de Acuerdo. El cronograma se cumplió. Los debates se dieron a cabalidad. Se dio una mesa técnica y en pleno derecho, cómo Comisión se aprobó el retiro de un literal. Si esta decisión del Concejo hubiera sido acatada, cómo corresponde, por parte de la Administración, hace semanas tendríamos en Cali una política pública de la mujer aprobada...Es peligroso que nuestros mismos colegas en su afán de defender sus posturas, que son respetables, difundan acusaciones falsas y pongan en tela de juicio el buen nombre de otros concejales solo porque no reconocen el papel que jugó la Administración en el retiro de la política pública de las mujeres”.



Los concejales, Carlos Andrés Arias Rueda, Richard Rivera Campo, Henry Peláez Cifuentes, Tania Fernández Sánchez, Roberto Ortiz Urueña, Roberto Rodríguez Zamudio, Harvy Mosquera, Terry Hurtado Gómez, Flower Enrique Rojas Torres rechazaron las amenazas



El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, dijo a su turno que bajo el reglamento interno del Concejo y las normas legales que rigen el Cabildo, “esta ha sido una mesa que brinda garantías a los concejales, a los ciudadanos y a la Administración Distrital. En ese orden, el gobierno determinó retirar el proyecto de Acuerdo, por solicitud de la funcionaria María Fernanda Penilla. La Comisión de Plan voto para modificaciones y en mayoría eso es legal y legítimo, eso no les gusto a unos concejales y a los funcionarios de la Alcaldía. Tampoco nos dejaremos imponer condiciones y de allí que las coordinadoras ponentes serán Natalia Lasso y Alexandra Hernández”.



Alexandra Hernández Cedeño, presidente de la Comisión de Plan y Tierras, donde cursa la política pública de mujer, anunció que será garante de los ciudadanos, concejales y el gobierno local, en el trámite del proyecto de acuerdo 154 que ya hace trámite legal.



“No podemos jugar con la dignidad de las personas, solo por el hecho de pensar distinto o expresar opiniones técnicas respecto del trámite de los proyectos de acuerdo”, anotó Hernández.

Lea más noticias de Colombia

Polémica en cabalgata de Feria de Buga por muerte de jinete y su caballo