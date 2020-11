Cali con aumento de contagios y al borde de cierre su clínica de covid

A la clínica Unidos por la Vida le quedan los días contados y el cierre sería el 24 de noviembre por vencimiento del comodato y por falta de recursos para mantenerla abierta



En la comisión de Institutos Descentralizados, se conoció la situación crítica en la Clínica Unida por la Vida, que atiende pacientes de covid–19, en la antigua sede de Saludcoop de Champagnat,



En la capital del Valle hay crecimiento en contagios lo que es atribuido a la indisciplina social y esto hallevado a que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- esté en 57 por ciento y un reporte diario superior a 600 casos.

La situación fue advertida en el debate del Concejo a la Red de Salud Oriente, que tiene a su cargo la clínica desde junio de este año.



El establecicimiento fue entregado en comodato a la Red por el liquidador de la antigua Saludcoop, que manejaba esa clínica.



“La clínica ha incurrido en gastos de funcionamiento por $7.887 millones, mientras que la facturación radicada a la fecha suma apenas $2.207 y no han recibido el primer peso por la atención de pacientes COVID – 19 porque las cuentas apenas se pasaron en agosto y no tienen contratos sino cartas de compromiso de las EPS”, dijo el concejal Fernando Tamayo, uno de los citantes al debate.

El gerente de la Red de Salud Oriente, Óscar Ipia López, detalló que la clínica no es rentable porque la ocupación de las UCI no supera el 50 por ciento y como no se pueden atender pacientes de otras patologías, no hay posibilidad de obtener recursos por otra vía diferente a los del civid.



“El funcionamiento al mes de la clínica vale $1.700 millones, el gerente dice que se pueden facturar $1.200 millones, pero que por glosas se recuperaría apenas $900 millones, es decir un déficit de $800 millones, casi la mitad de lo que les cuesta funcionar. Es urgente buscar recursos porque la clínica va a quebrar la ESE Oriente, hay que darle oxígeno urgente”, anotó Tamayo.



Según el concejal, “todo el dinero que se invirtió en infraestructura en la clínica no será recuperado por la ESE Oriente (son $2.893 millones que salieron de la ESE de sus recursos propios) y los equipos de las UCI tendrán que reubicarse a la Red de Salud del departamento si se cierra la clínica a finales de noviembre. Es muy grave porque cuando estamos en un nuevo pico nos quedemos sin las camas UCI que se necesitan para atender el incremento de casos. Que la ESE se quede con los equipos es complicado porque ellos atienden procedimientos de baja complejidad. Salir de la clínica ahora es inconveniente por el comportamiento actual de la pandemia, pero si esta sigue funcionando, sin duda, va a quebrar la ESE Oriente y eso significará dejar sin servicios básicos de salud a la población que vive en el Distrito de Aguablanca”, enfatizó Tamayo.

La clínica unidos por la vida, que atiende exclusivamente pacientes covid, en la antigua sede de salucoop; tiene los días contados, denunció el concejal de Cali, Fernando Tamayo, en la comisión de institutos. pic.twitter.com/MiWZWY8EPU — NoticiasCalidad 🎙️ (@noticiascalidad) November 12, 2020

Ipia López apuntó que a comienzos de esta semana una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud y los departamentos municipales de Hacienda, Planeación y Jurídica. El jueves se dio nueva reunión donde se espera que se defina si la clínica Unida por la Vida siga prestando servicios en diciembre y cómo se pagarían los mismos.



A esto se suma que la ESE Oriente ha dejado de percibir $12.000 millones por cuenta de varios temas como aportes patronales ($4.500 millones), por población pobre no asegurada ($4.500 millones) y por el Plan de Intervenciones Colectivas ($3.000 millones).



Si la Alcaldía de Cali quisiera adquirir las instalaciones donde actualmente funciona la clínica debe invertir $24.000 millones ($17.000 millones por reforzamiento estructural y $7.000 millones para la compra del lugar). Hacerla nueva costaría $28.000 millones, según cálculos de la ESE Oriente.