‘La Ciudad de las Mujeres’ es el título que le dio el programa Cali Cómo Vamos a un estudio que realizó para conocer cómo están las mujeres en esta ciudad.



Se trata de una ‘radiografía’ de las mujeres que viven en Cali y Yumbo en cuanto a vivienda, cobertura de servicios públicos, salud, uso del tiempo libre, educación, seguridad, convivencia y pobreza.



Cali Cómo Vamos señaló que en Cali y Yumbo hay 1.270.017 mujeres, que representan 53 de cada 100 habitantes.

(Puede leer: Declaran la calamidad pública en Cali para atender la temporada de lluvias)



Por reconocimiento étnico, de cada 100 mujeres: 22 se reconocen como negras, mulatas o afros, 4 como indígenas y 74 no se reconocen bajo ninguna categoría étnica.



De cada 100 mujeres 31 estaban solteras, siendo el estado civil más común, seguido de la unión libre (27 de cada 100). Adicionalmente, 27 de cada 100 mujeres asumían como jefas de sus hogares.



Respecto a los hogares de las mujeres de Cali-Yumbo, en promedio, se componían de 4 personas, teniendo como tipo de vivienda más común los apartamentos que las casas (72% vs. 26% respectivamente), 55 de cada 100 vivían en arriendo, mientras 30 de cada 100 tenían vivienda propia y, los estratos 1 y 2 fueron los más comunes (59 de cada 100 vivían en estos estratos).



Frente a los servicios públicos, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras fue cercana al 100% en los hogares donde habitan las mujeres de Cali-Yumbo. Los servicios con menor cobertura fueron el gas natural (89 de cada 100 afirmaban tenerlo) y el servicio de internet (74 de cada 100).

Sobre este último, se debe indicar que fue el servicio público con menor porcentaje de satisfacción (42 de cada 100 mujeres estaban satisfechas, según la Encuesta de Percepción Ciudadana Virtual – EPCV de Cali Cómo Vamos de noviembre de 2021)..



(Le puede interesar: ¡Sorprendente!: diariamente, 21.600 personas no pagan el pasaje en el MIO)



Por nivel educativo, 33 habían alcanzado como máximo la Educación Media, 23 la Básica Primaria, 19 Educación Superior, 18 Básica Secundaria, 2 Preescolar y 4 no tenían ningún nivel educativo.



Respecto a la percepción ciudadana en materia educativa, 72 de cada 100 mujeres encuestadas consideró que la oferta académica en educación superior no atiende las necesidades de la región y 63 de cada 100 estaban insatisfechas con la educación que recibieron los niños(as) y jóvenes de su hogar durante el 2021.



En materia de salud, 9 de cada 100 mujeres afirmó no estar afiliada, ser cotizante o beneficiaria de alguna entidad de seguridad social en salud.



Al analizar el uso del tiempo de las mujeres, 33 de cada 100 se dedicaron a trabajar y

12 de cada 100 a estudiar, cifras menores frente a los hombres (de cada 100 hombres 56 se dedicaron a trabajar y 14 a estudiar), el número de mujeres que se dedicó a oficios del hogar fue 7 veces mayor que los hombres (44% vs. 6%).



(Le recomendamos: La Universidad Santiago de Cali graduó a su primer doctor en Educación)



Las disparidades de género no terminan allí, las mujeres recibieron un ingreso laboral promedio 26,4% menor al de los hombres ($ 1.068.010 vs. $ 1.349.431), la tasa de desempleo de las mujeres (21,4%) fue 7,7 puntos porcentuales mayor a la de los hombres (13,7%), igualmente las mujeres dedicaron en mayor proporción su tiempo para realizar labores como oficio en el hogar (90,1% vs. 67,2% de los hombres) y cuidar niños en el hogar (32,7% vs. 15,7% de los hombres).

72 de cada 100 mujeres encuestadas en noviembre de 2021 consideró que la oferta académica en educación superior no atiende las necesidades de la región FACEBOOK

TWITTER

Por condición de pobreza, el 29,8% de las mujeres vivían en hogares con pobreza monetaria, de ellas, 8,3% vivía en hogares con pobreza monetaria extrema. De esta forma, de cada 10 mujeres en Cali-Yumbo, 7 vivían en hogares sin pobreza y 3 en hogares con pobreza monetaria.



En materia de seguridad y convivencia, frente a los hombres, las mujeres tuvieron mayores tasas de denuncias de delito sexual (57,2 por cada 100.000 mujeres, en los hombres la tasa fue de 9,1) y de violencia intrafamiliar (116,1 por cada 100.000 mujeres, en los hombres la tasa fue de 25,9).



Además, según la EPCV de Cali Cómo Vamos en noviembre de 2021, 85 de cada 100 mujeres se sentían inseguras en la ciudad, 74 de cada 100 se sintieron inseguras en sus barrios y 37 de cada 100 afirmó haber sido víctima de algún delito. Por otro lado, 15 de cada 100 afirmó haber sido víctima de maltrato físico, mental o emocional por algún miembro del hogar.

Lea más noticias de Colombia

Exprimera dama de Cartagena rompe el silencio y pone la lupa al alcalde Dau

Hay preocupación en Cúcuta por desprendimiento de una fachada en un edificio

El drama de un joven tras chocar contra carro que era conducido por un militar