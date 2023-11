En video: altercados en Emcali por ingreso a sesión de empalme de Alejandro Eder

Un fuerte altercado se presentó esta mañana del 20 de noviembre , en el tercer piso de la empresa prestadora de servicios públicos, Emcali, tras el impedimento de varios funcionarios del comité de empalme del alcalde electo Alejandro Eder al sindicato.



En un video se evidenció cómo varias personas impidieron el ingreso a punta de empujones y cierre de la puerta al comité nuevo.



En la pieza audiovisual se registra el forcejeo entre varios hombres. Luego se evidencia que algunos empleados solicitan la salida de Cristina Arango, quien fue gerente de la entidad, pues, al parecer, el alcalde electo quiere designarla como coordinadora.

No quieren a exgerente Cristina Arango Foto: Juan Pablo Rueda

#ATENCIÓN🚨| A esta hora trabajadores de EMCALI impiden el ingreso de la comisión de empalme del alcalde electo Alejandro Eder...#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/wGoE31Y9TV — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) November 20, 2023

Jorge Iván Vélez, secretario del sindicato, explicó en EL TIEMPO que, la exgerente Arango no tuvo la mejor administración y por eso hay un inconformismo en algunos empleados.



"La doctora ha sido designada para el empalme de las empresas públicas, hemos rechazado, y brindamos una postura al alcalde electo. Existió una mala gestión, uno de ellos afectó la empresa, fue haber revaluado los intereses que tenía la deuda con la nación, también haber cargado la deuda en los dos últimos años. Ese tema ha afectado las finanzas de la empresa", explicó Vélez.



Entre tanto, otros miembros del sindicato de Emcali le explicaron al medio que quizá esto se debió a una supuesta ' jugada' de la actual administración para no evidenciar la supuesta corrupción con contratos amarrados que, al parecer, quieren dejar como lo es el alumbrado público.



"Es una jugada de la administración saliente por esconder la corruptela de lo que hemos denunciado, los contratos, tramite de vigencias futuras para dejar amarrados a contratistas, el tema del alumbrado público es una serie de negocios que hemos evidenciado", dijo Jhony Alexander Trejos, vicepresidente de Sintraemcali.



Por su parte, la oficina de prensa del alcalde electo, Alejandro Eder, confirmó que un grupo de personas que aún no se han identificado forcejeó el ingreso a la oficina, sin embargo, la reunión el empalme se está realizó.



Es decir, las dos versiones son contradictorias, ya que el sindicato denuncia que no los dejaron entrar y recibieron empujones por parte del Comité de empalme, y desde la Alcaldía del mandatario electo, Alejandro Eder, se niega que haya impedido el ingreso.

No es que personas del sindicato de @EMCALIoficial se opusieron al ingreso del equipo de empalme de @alejoeder. El equipo de empalme del Alcalde entrante ya estaba adentro de la Gerencia, piso 3 y no dejaron ingresar a las personas de otro sindicato. 📹 @juanfotosadn / @ELTIEMPO pic.twitter.com/L7Oo2xrvzY — Juanito Rueda 📷🇨🇴 (@juanfotosadn) November 20, 2023



MELISSA MÚNERA

Redacción EL TIEMPO - Nación.