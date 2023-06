"Por primera vez, después de 200 años, tenemos la escritura y los títulos del colegio de Santa Librada. Hoy se ratifica que este bien y toda su historia es de carácter público y pertenece a la ciudad”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.



Las escrituras, que debieron ser ajustadas, fueron entregadas en un acto en el que participaron el superintendente de Notariado y Registro de Colombia, Roosevelt Rodríguez, y el registrador de Instrumentos Públicos de Cali. Francisco Javier Vélez, con la rectora Mónica Medina y los secretarios de Educación de esta ciudad, José Darwin Lenis, y del Valle, Ana Janeth Ibarra Quiñónez.



Para el Alcalde, "esto es muy importante, porque no se puede invertir dinero público si no se tienen las escrituras de un bien. El dinero del Estado no se puede invertir en un bien privado o en uno del que no se conozca a quién pertenece. Hoy se nos ratifica que este espacio maravilloso para la cultura, la educación y la vida, pertenece a nuestra ciudad”.



El superintendente Rodríguez, quien ha sido concejal y congresista, declaró que "me da alegría estar en este maravilloso acto, para entregar el título que acredita a la Alcaldía de Cali como responsable de este predio".

Colegio Santa Librada en Cali Foto: Alcaldía de Cali

Anotó que "es un hecho histórico que nos obliga a todos a hacer parte del propósito de restaurar y recuperar el colegio Santa Librada. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar la grandeza de la educación pública y en eso estamos nosotros”,



El registrador Vélez destacó que “en Colombia es la primera titulación que hace un registrador de instrumentos públicos, con las facultades que le otorga la Ley 2044 de 2020”.



El Alcalde de Cali anunció que con este predio, en manos del Distrito, se da vía libre para que el colegio Santa Librada se transforme en una ciudadela educativa.



En el acto de entrega estuvieron los concejales Richard Rivera y Roberto Rodríguez.



Antes del 28 de junio de 2023, de acuerdo con ese anuncio, se adelantará un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana-Edru, con miras a realizar los diseños y obras inmediatas que demanda la infraestructura de la institución educativa.



“Con los diseños viene un esfuerzo de concurrencia; se requieren de 80 mil a 90 mil millones de pesos para construir la ciudadela educativa y esto demorará unos dos años en poder desarrollarse”, precisó el alcalde Ospina Gómez.

La proyección es a integrar la nueva ciudadela educativa con el Bulevar de San Antonio, proyecto mediante el cual la calle 5 será subterranizada desde la carrera 10 hasta conectarse con el Bulevar del Río.

José Darwin Lenis, nuevo secretario de Educación de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, dijo que "tenemos absoluto compromiso con la educación, por lo cual estamos en el proceso de incorporación del predio a los bienes de la Alcaldía e igualmente buscaremos trabajar con el Comité de Patrimonio de la Secretaría de Cultura para que autorice la intervención de infraestructura, mediante un proceso de comunicación amplia y diversa con la participación activa de la comunidad educativa”, concluyó Lenis Mejía.



Con el cerramiento preventivo de dos bloques en deterioro, se activó la intervención del colegio Santa Librada, que está a punto de cumplir sus dos siglos.



El secretario de Educación, José Darwin Lenis Mejía, quien ha estado bajo crítica de concejales, dijo que es “para salvaguardar el bienestar de la comunidad educativa”.



En abril del año pasado, el abogado Julián Bonilla y la economista Juana Peláez, egresados del colegio, impulsaron una acción popular para el rescate del colegio que lleva décadas en precarias condiciones.



Luego, la Alcaldía dispuso el cierre preventivo de los bloques A y H.



En busca de rescate del colegio Santa Librada de Cali Foto: Secretaría de Educación de Cali

Entonces, en una reunión con los maestros se abordaron diversos temas de interés relacionados con la infraestructura educativa, además de procesos administrativos y pedagógicos.



Lenis tuvo también un encuentro con los estudiantes para dar detalles del proceso en aras de recuperar el centro educativo republicano. “El puerto común que tiene Santa Librada es configurar una comunidad académica en torno a los valores libradunos, a esa impronta santanderina caracterizada por jóvenes ilustrados”, dijo





La Rectora señaló que se busca consolidar a Santa Librada, en el marco de sus 200 años, como institución educativa modelo de inserción, aceptación y unidad,

La mira es que directivas, docentes, padres de familia y estudiantes se unen en las iniciativas para mejorar la planta física y consolida ciudadela educativa que responda a las necesidades de formación del siglo XXI.

