Captura por muerte de agente que habría asesinado a manifestantes

El ministro de Defensa, Diego Molano, se encargó de anunciar cuatro capturas de dos hechos registrados en los que murió un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y un policía sobrevivió a un ataque a cuchillo y golpes.



El Ministro dijo que fue detenido un hombre conocido como La E, quien deberá responder por el delito homicidio agravado de Fredy Bermúdez, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.



Los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana del viernes 28 de mayo, al cumplirse un mes de paro, cuando se presentaba un taponamiento en el cruce de la autopista Sur, entre calles 13 y 15, sector conocido como La Luna, en uno de los accesos al centro urbano local.



A esa hora empezó un cruce de palabras cuando un hombre en motocicleta se proponía pasar por una barricada. Hubo gritos cuando esgrimió un arma de fuego. Unos jóvenes se le acercaron y otros se alejaron.



El motociclista, identificado luego como Fredy Bermúdez, investigador de la Fiscalía, usó el arma, según testimonios. En imágenes aparece otro joven que portaba un arma.

Fredy Bermúdez Ortiz, agente de la Fiscalía Foto: Archivo particular

Luis Eduardo López Solano, vigilante del Teatro Municipal de Cali. Foto: Archivo particular

En el asfalto quedó sin vida Luis Eduardo López Solano, un vigilante del Teatro Municipal de Cali, quien era solidario con los manifestantes.



En esa institución le rindieron honores como alguien que era servicial y dedicado a sus funciones en el ámbito de la cultura.



Esa mañana fue a dar apoyo a quienes estaban en el Paro Nacional. Recibió un impacto y murió en el acto, de acuerdo con los reportes del incidente cerca del hotel La Luna, sur de la ciudad.

Juan Pablo Cabrera con su mamá Susana Foto: Archivo familiar

Juan Pablo Cabrera, quien había cumplido 18 años en abril y estaba en su último año de bachillerato, recibió un impacto que le causó la muerte. Era un practicante de aeróbicos y aficionado a las artes marciales. Soñaba con estudiar geología.





Todo el mundo me decía que ese bebé no era para este mundo. Pequeñito, pero, mire, estuvo conmigo 18 años. Me hizo mejor mujer, mejor hija, mejor hermana, mejor esposa, mejor madre", dice Suana, artesana y deportista.



Fredy Bermúdez, oriundo de Apartadó (Antioquia), murió linchado tras ser acusado de haber disparado. En videos muestran sus documentos como funcionario de Policía Judicial de la Fiscalía. En el sitio aseguran que portaba dos armas de fuego, pero ese dato no ha sido verificado.



En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público figura su paso por el Departamento Administrativo de Seguridad en 2004. A la Fiscalía ingresó en 2012.



El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que estaba en su día de descanso y no en funciones. “De acuerdo con la información recopilada hasta el momento, disparó hacía varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”.



Barbosa dijo que “terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector de los hechos... Estas acciones atentan contra el estado de derecho, la Constitución y los tratados de Derechos Humanos internacionales".

Por agresión a policía en Yumbo

El Ministro de Defensa anunció la captura de tres hombres por el homicidio, en grado de tentativa, del patrullero Ángel Gabriel Padilla, quien fue agredió en el sector de La Estancia, municipio de Yumbo.



Fue el 29 de abril cuando Padilla, de civil y quien estaría de descanso, fue señalado como integrante de la Sijín de la Policía. Entonces se produjo el ataque de varias personas que le causaron 27 heridas de arma cortante y contundente.



Padilla corrió a refugiarse en una casa, pero perdió el sentido durante el ataque. Se despertó intubado en la clínica cuatro días después. Sufrió daño en el nervio auditivo del oído derecho.



Por el ataque fueron detenidos hombres conocidos como Negro, Dieguito y Sebas.



CALI

