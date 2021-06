A rescatar el MIO con nuevas estaciones y más buses rodando

En cerca de seis meses, las estaciones del sistema integrado de transporte masivo MIO en Cali, que fueron vandalizadas o destruidas durante el paro nacional, estrenarán una nueva ‘pinta’.

Esas instalaciones tendrán un diseño que las hará más sólidas y resistentes. Y con más ‘vida’ gracias a obras de arte y que contrastarán con el color gris que las caracterizan.



La recuperación total del sistema, que es “urgente” según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tendrá cuatro fases. La primera es la del arreglo de las estaciones y las terminales, con una inversión de 55.000 millones de pesos, de los cuales, 30.000 millones serán de la Alcaldía y los recursos restantes son propios de Metrocali, así como de las pólizas de seguro, ante los hechos vandálicos.



(Lea en contexto: Estas son las rutas que ya circulan en Cali y a otras ciudades)



De esos 55.000 millones de pesos, 45.000 millones serán para arreglos de estaciones y los 10.000 millones restantes para las terminales.



Así mismo, Metrocali dispone de 10.000 millones de pesos para recuperar 10 estaciones.



Las cuatro fases se desarrollarán de manera paralela para agilizar la reactivación del sistema. No será necesario terminar una fase para empezar la siguiente.

Nada de vidrio

En la elección de los materiales con los que se construirán las nuevas estaciones se tratará de no incorporar el vidrio. Esto con el objetivo de disuadir a los vándalos de atacar las estaciones.



Sin embargo, tanto el alcalde Ospina, como el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, tienen claro que la vandalización del sistema (buses, estaciones y terminales) se va a seguir presentando. Lo que se busca es, por una parte, que la comunidad tenga más sentido de pertenencia por el MIO, y de otra, minimizar los daños en eventuales ataques.



En este sentido, Ortiz resalta que la estación Chiminangos, por ejemplo, ha sido vandalizada y recuperada en cuatro ocasiones durante los cerca de 20 años de existencia del sistema.



(Puede leer en contexto: Desconocidos incineraron bus del sistema MIO en el oriente de Cali)



“Las puertas corredizas van a sufrir un cambio para que el vandalismo no las afecte. No solamente por los problemas de orden social existentes, sino otros por casos, como accidentes (...). No podemos seguir colocando vidrios, tener elementos endebles, no podemos seguir teniendo estaciones frágiles”, explicó el Alcalde.

Facebook Twitter Linkedin

Encapuchados quemaron bus del MIO el pasado viernes. Foto: Captura de video

El Presidente de Metrocali precisó la explicación de Ospina: “Tenemos una propuesta de fachada y de ajuste (cierre de las puertas). Nuestro sistema tiene vidrios, una serie de elementos que son frágiles cuando hay vandalismo y hemos pensado en rediseñar nuestras estaciones. Hay que remplazar el vidrio en las franjas laterales por elementos tubulares de acero galvanizado. Vamos a eliminar las puertas telescópicas de vidrio que se abren y cierran -que en la gran mayoría ya no funcionan- y las vamos a cambiar por un sistema mecánico con puerta corredizas o tipo cortina”.



Ortiz señaló que en las estaciones también se reemplazarán los elementos de aluminio, que son frágiles y se los pueden robar fácilmente, por acero galvanizado. En la parte superior de las estaciones se incluirán cuatro láminas sólidas que puedan servir para poner publicidad.



A través del Museo libre de arte público de Colombia (Muli), se hará una bienal e internacional en la que participen los artistas urbanos de la ciudad y que servirá para escoger las obras que se pondrán en las estaciones.



La idea de que las estaciones tengan más color surgió de la iniciativa de jóvenes que viven cerca de la estación Nuevo Latir, en el oriente, de pintar la estación de ese sector en concertación con Metrocali. Algunos de esos jóvenes han hecho parte de las manifestaciones del paro nacional desde el 28 de abril pasado.



(Le puede interesar: Así se vivió el desbloqueo en Paso del Comercio este viernes en Cali)



La recuperación del sentido de pertenencia por el sistema tiene que relación con la cuarta línea de la reactivación de este: la cultura MIO y la recuperación de toda la ciudad, enfocada en que las estaciones y la terminales sean instalaciones para el arte popular. “Todas las estaciones serán para el arte popular. Vamos a restablecer todas la estaciones (...) Nacerán con un nuevo contexto”, comentó Ospina.

Salvar el sistema

El sistema tiene 55 estaciones, seis terminales, de las cuales el 90 por ciento se encuentra con afectaciones; 13 fueron incineradas totalmente; 17 con una afectación muy alta, daños físicos y tecnológicos que no permiten operar rápidamente; 25 con una afectación intermedia y 5 con afectación leve.



De los siete corredores troncales de Masivo Integrado de Occidente, los más afectados son los de la calle Quinta, la carrera 15 y la calle primera.



La segunda línea se relaciona con la intervención en el parque automotor. Dieciséis buses fueron quemados y 39 resultaron dañados.



(Le recomendamos: A $ 200 millones asciende recompensa por patrullero desaparecido)



En esta parte de la recuperación son claves los cuatro operadores del sistema: GIT Masivo, Blanco y Negro, ETM y Unimetro.

“Todas las estaciones serán para el arte popular. Vamos a restablecer todas la estaciones (...) Nacerán con un nuevo contexto”. FACEBOOK

TWITTER

El subgerente de GIT Masivo, Gonzalo Cucalón, afirmó que el plan de recuperación del sistema expuesto por la Alcaldía y Metrocali es interesante, pero se debe pensar primero en “salvar” la operación del sistema. “Esta debe ser mínimo del 70 por ciento para que haya flujo de recursos”, precisó.



Agregó que “los bloqueos no permiten la operación normal del sistema. Tenemos (los operadores) 800 buses listos para salir a trabajar y en las calles solo hay 130. El Alcalde y Metrocali afirman que en seis meses van a estar listas las estaciones, pero sino salen más buses a operar, en dos semanas los operadores ya no existiremos”.



El viernes fue quemado otro bus en la autopista Sur con calle 15. El Presidente de Metrocali dijo que se reactivaron 29 rutas.

Facebook Twitter Linkedin

Estas estaciones le darán paso a otras con materiales diferentes al vidrio. Foto: Alcaldía de Cali

(Además, puede leer: Menor calcinado en incendio en Cali murió por asfixia: Medicina Legal)



El tercer componente es el tema tecnológico, recaudo y sistemas de información necesarios en la prestación del servicio.



El alcalde Ospina señaló que el MIO no hace parte de las conversaciones en los diálogos con la Unión de Resistencias para buscar salidas al paro.



“Esta recuperación (del sistema MIO) es un espacio sin negar que aún estamos en conflicto y sin negar que tenemos contradicciones profundas que tenemos que resolver, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino que tenemos que ir adelantando paralelamente, acciones”, afirmó.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

Corresponsal de El Tiempo

Cali

Más noticias de Colombia

Cerrejón reinicia transporte del tren, tras levantamiento de bloqueo

Alerta en Meta, Casanare y Guaviare por sobreocupación de UCI