Bandas y particulares, tras invasiones en jarillón del río Cauca en Cali

En un parpadeo, 1.600 cambuches se instalaron a lo largo de un kilómetro en el jarillón del río Cauca en Cali. Pero al tercer día no había moradores.



Desaparecieron sin saber quiénes dieron orden de abandonar el lugar, horas antes de la madrugada del 3 de septiembre, cuando 740 funcionarios con delegados de Alcaldía, Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría llegaron allí, en esa tercera jornada de operativo en lo que era Brisas de un Nuevo Amanecer.



Este fue el antiguo asentamiento en el panorama de ocupación de hace más de siete años, cuando se iniciaba la evacuación de familias que por décadas han vivido en la cresta y en la cara húmeda de aquella barrera de tierra que es el jarillón.



Este es el dique con más de medio siglo de historia para prevenir inundaciones, en caso de que el río se desborde y afecte a más de 900.000 habitantes en el oriente de Cali.



El jarillón del río Cauca protege a Cali desde los costados oriental y nororiental. Foto: Infografía de EL TIEMPO

Es por ello que desde casi una década, el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), las Empresas Municipales (Emcali) y el municipio vienen impulsando el Plan Jarillón para reforzar la estructura, si se presentan emergencias invernales, como las de 2010 y 2011 que dejaron a 8.777 familias afectadas.



Estas vivían en el jarillón y son las que aparecen en los registros para seguir avanzando en el retiro.



Sin embargo, en los últimos dos meses, Brisas de un Nuevo Amanecer, donde se había hecho refuerzo para evitar fisuras y estaba despejado, volvió a tener ranchos en guadua, tejas, madera y cartón con un sinnúmero de muebles de sala y alcoba.



Hace dos meses se detectaron familias que llegaron a construir sus cambuches en 48 horas.



De acuerdo con la Policía y la Secretaría de Justicia, detrás de estos asentamientos ilegales habría manos de organizaciones dudosas con presencia en el Distrito de Aguablanca y en la comuna 21, zonas con las cuales colinda el jarillón, en los límites nororiental y oriental de la capital vallecaucana.



Inclusive, habría bandas delincuenciales que tienen hasta nexos con grupos, entre paramilitares y disidencias que trafican drogas y armas, como lo vienen haciendo en el oriente de Cali, una zona desde la cual se abre paso hacia un corredor en dirección al norte del Cauca, donde está el llamado 'triángulo de la marihuana'.



Estas organizaciones estarían moviendo negocios de venta de terrenos a familias incautas por hasta cuatro millones de pesos por cada lote.

Delegados de la Alcaldía, en el operativo de retiro de los cambuches. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Son estas bandas criminales y delincuenciales, que también tienen presencia en barrios tan vulnerables del Distrito de Aguablanca, con sus tres comunas: 13, 14 y 15, tres de las más violentas de la capital vallecaucana y las cuales están dentro de la zona de riesgo de inundaciones por desbordamiento del Cauca, si esta barrera llegara a fracturarse.



Sin embargo, en algunas familias manifestaron que no tienen vínculos con delincuentes y que hay desplazados por la violencia.



“Yo no he venido aquí porque quiero o porque me dejé embaucar. No tengo dinero para pagar arriendo”, dijo una de las personas durante el desalojo.



La situación es y ha sido tensa porque no es de ahora que se estén registrando amenazas a funcionarios de la Alcaldía para continuar con el fortalecimiento del jarillón y con los retiros de familias, tras disuadirlas para ser reasentadas en otro lugar que sea seguro y digno para ellas o para entregarles una compensación económica.



Es por ello que el alcalde Jorge Iván Ospina rechazó las nuevas amenazas.



“A aquellos que vienen amenazando o a aquellos políticos que hacen promoción del jarillón, quiero decirles que los casos serán trasladados a la Fiscalía General”, sostuvo Ospina.



Pero este loteo de terrenos en el jarillón y en áreas cercanas es una práctica que viene de décadas atrás, tras la construcción del dique en el siglo pasado.



Es así que sectores se formaron en inmediaciones a la zona, inicialmente con conexiones fraudulentas para luego legalizarse en el transcurso de la historia caleña.

El Jarillón es garantía de vida , bajo ninguna circunstancia se debe permitir allí la ocupación irresponsable .

Apropiarnos de este espacio y protegerlo es tarea de todos pic.twitter.com/YaTb9p1VOb — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 1, 2021

El jarillón comprende 26,1 kilómetros para intervención, como se ha venido planeando desde hace una década, y estos recientes asentamientos estaban ocupando 1,3 kilómetros.



El alcalde Ospina dijo que entiende el drama de las familias, pero también recalcó el gigantesco riesgo para Cali.

Eli Shnaider, líder del Plan Jarillón de Cali, explicó que la primera jornada fue la de hablar con familias en condición vulnerable, muchas con niños; la segunda tuvo un enfrentamiento incipiente.



“Pero en la tercera, de manera misteriosa, nadie estaba pernoctando acá en los últimos 400 metros”, dijo el funcionario.



De acuerdo con el líder del Plan Jarillón, van 5.038 hogares intervenidos de los 8.777 cesados en el programa, como los afectados por la época invernal de una 10 años.



En esta parte es la Alcaldía la que se ha encargado de los reasentamientos y el manejo social.



Queda aún pendiente el reasentamiento de 3.739 familias, es decir, falta el 43 por ciento de esta totalidad que está aún viviendo en el jarillón, sin contar las más últimas ocupaciones.



Indicó que hay 3.114 hogares en vivienda de interés prioritario (VIP) y 41 con compensación económica a título de subsidio (vivienda usada).



Señaló que 660 hogares están bajo subsidio de relocalización temporal, además de 932 que se encuentran en riesgo mitigado y en proceso de cierre.



A su vez, hay 64 hogares reasentados por compra de vivienda y 95 hogares restituidos.



El panorama incluye 132 familias compensadas por vulnerabilidad.

‘Se completarán 23 kilómetros, en este año’

Según el líder del Plan Jarillón e información de la CVC, de los 26,1 kilómetros hasta el pasado 25 de agosto se había reforzado un total de 21,1.

➡️ En un compromiso de responsabilidad por el Jarillón, recuperamos la zona re invadida del dique protector contra inundaciones que tiene Cali.



El Jarillón es innegociable y la ilegalidad no es el camino para acceder a beneficios. @AlcaldiaDeCali @elishnaider @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/KdbcR6xooq — Guardianes del Jarillón (@GJarillon) September 7, 2021

Eso significa que la CVC, encargada de esos reforzamientos, y Emcali en el manejo de las redes, han cubierto el 80,7 por ciento del jarillón para evitar riesgos de inundaciones.

El oriente de Cali es una zona donde está el Distrito de Aguablanca con los barrios más vulnerables y violentos de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Este año está la meta de terminar de reforzar 1,9 kilómetros para completar 23 de los 26,1 en total, en todo el dique.



Añadió que en 2022 arrancarán obras del tramo VI, en los asentamientos Río Cali, Floralia y Comfenalco, en el nororiente de la ciudad.



