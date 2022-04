El presidente Iván Duque anunció ayer medidas relacionadas con la pandemia del covid-19. Además de extender hasta el 30 de junio la emergencia sanitaria, afirmó que el tapabocas solo se deberá usar en espacios específicos.



A partir del 1° de mayo se retirará el uso del tapabocas en espacios cerrados, con la excepción de los servicios de salud, hogares geriátricos, el transporte (no solo en transporte público) y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas (es decir, en salones sí debe ser usado el tapabocas, pero no en espacios abiertos como los de descanso).

El uso del tapabocas en los servicios de transporte masivos de las diferentes ciudades se mantiene. De igual forma en los vuelos y en los cruceros.



Estas medidas se aplicarán únicamente en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que “es una muy buena decisión que nos posibilita decir que estamos superando la pandemia del covid, que tenemos buenas coberturas de vacunación (...), pero todo aquel que tenga síntomas gripales: fiebre, tos, secreción nasal, use el tapabocas. Tenemos que asumir esto cultura para evitar la transmisión de cualquier virus”.



Ospina precisó que el tapabocas ya no se exigirá en eventos públicos, en restaurantes y en sitios cerrados, pero subrayó que la vacunación continúa porque hay baja cobertura en inmunización de niños.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, detalló que en esta ciudad se han aplicado, a la fecha, más de 4 millones vacunas contra el nuevo coronavirus, el 75 % de la población está inmunizada con las dos dosis y el 31 % de la población con la dosis de refuerzo; es decir, Cali no cumple con el 40 % que exige el Gobierno de la dosis de refuerzo.



“Por lo cual, tenemos estos seis días para llegar a ese 40 % de exigencia y de esta manera decir que a partir de ese día (el 1° de mayo) eliminaremos el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados en la ciudad”, manifestó Torres.



El jefe de Estado explicó que estas medidas se toman por los buenos resultados que está dando el Plan Nacional de Vacunación. “Tenemos más del 83 % de los colombianos con al menos una dosis, y estamos a muy pocos días de llegar al 70 % del país con doble dosis”, dijo.



El Gobierno Nacional también anunció que a partir del 1° de mayo se derogará el decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo.

